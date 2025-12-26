Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc: Giá trị lớn nhất của khoa học là phục vụ cộng đồng

Tiến sĩ Phạm Huy Hiệu (sinh năm 1992), giảng viên Trường Đại học VinUni, là một trong 2.223 đại biểu tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Phạm Huy Hiệu được đào tạo Tiến sĩ Khoa học Máy tính tại Pháp, anh sớm lựa chọn trở về Việt Nam để theo đuổi hướng nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y tế thông minh.

Dấu ấn nổi bật của Tiến sĩ Phạm Huy Hiệu là hệ thống theo dõi và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe thông minh VAIPE, ra đời năm 2022. Nền tảng tích hợp AI này cho phép tự động nhận dạng thuốc, lập lịch và quản lý việc uống thuốc, số hóa tín hiệu điện tâm đồ, hỗ trợ theo dõi sức khỏe từ xa với chi phí thấp, dễ sử dụng, hướng tới người Việt.

VAIPE được đánh giá là một trong những mô hình y tế số có tiềm năng ứng dụng thực tiễn cao, đặc biệt với các nhóm yếu thế và khu vực thiếu điều kiện y tế chuyên sâu.

Hiện Tiến sĩ Phạm Huy Hiệu là nhà sáng lập Phòng thí nghiệm Computer Vision and Medical AI Lab (CVMAIL). Anh cũng đã công bố 75 bài báo khoa học quốc tế, sở hữu nhiều bằng sáng chế và huy động thành công nguồn tài trợ nghiên cứu lớn.

Với định hướng khoa học phục vụ cộng đồng, anh được vinh danh bằng nhiều giải thưởng uy tín: Quả Cầu vàng năm 2023, Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2023, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024,... và là gương mặt trí thức trẻ tiêu biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc năm 2025./.