Vĩnh Long: Trường Đại học Trà Vinh giữ vững vị thế Top 200 đại học toàn cầu

Trường Đại học Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) thông tin, Bảng xếp hạng UI GreenMetric World University Rankings đã công bố kết quả năm 2025. Nhà trường tiếp tục nằm trong Top 200 đại học xanh, bền vững của thế giới, xếp vị trí 173/1.745 cơ sở giáo dục đại học toàn cầu.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp Trường Đại học Trà Vinh giữ vững vị thế Top 200 đại học bền vững toàn cầu; khẳng định định hướng phát triển đúng đắn, bền bỉ và nhất quán của nhà trường trong xây dựng mô hình “đại học xanh,” bền vững, gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. Điều này cho thấy uy tín và vị thế của nhà trường ngày càng được nâng cao trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và quốc tế.

Khu thể thao ngoài trời Trường Đại học Trà Vinh (tỉnh Vĩnh Long) với nhiều cây xanh. (Ảnh: TTXVN phát)

UI GreenMetric World University Rankings là bảng xếp hạng quốc tế uy tín đánh giá mức độ bền vững của các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới dựa trên 39 chỉ số thuộc 6 nhóm tiêu chí gồm: cơ sở hạ tầng và môi trường; năng lượng và biến đổi khí hậu; quản lý chất thải; quản lý nước; giao thông bền vững; đào tạo và nghiên cứu vì phát triển bền vững. Bảng xếp hạng được xem là thước đo uy tín, phản ánh cam kết của các trường đại học đối với mô hình quản trị xanh và phát triển bền vững trong giáo dục.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Minh Hòa, Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh cho biết, nhà trường xác định phát triển bền vững là một trụ cột chiến lược, trong đó xây dựng môi trường giáo dục xanh, thân thiện, gắn tri thức với trách nhiệm xã hội là định hướng xuyên suốt.

Việc duy trì thứ hạng cao trên bảng xếp hạng UI GreenMetric cùng với nhiều chương trình đào tạo đạt kiểm định quốc tế thể hiện rõ nỗ lực của nhà trường trong tiến trình hội nhập, nâng cao chất lượng đào tạo, giúp sinh viên phát triển toàn diện về năng lực, kỹ năng và ý thức sống xanh.

Bên cạnh "điểm sáng" về phát triển bền vững, Trường Đại học Trà Vinh còn ghi nhận những bước tiến nổi bật trong hành trình nâng cao chất lượng đào tạo và đổi mới sáng tạo.

Đến nay, Trường có 27 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định quốc tế, gồm 11 chương trình đạt chuẩn FIBAA (châu Âu), 12 chương trình đạt chuẩn AUN-QA (Đông Nam Á) và 4 chương trình đạt chuẩn ABET (Hoa Kỳ), nằm trong nhóm các cơ sở giáo dục đại học ở Đồng bằng sông Cửu Long có số lượng chương trình đạt chuẩn quốc tế nhiều nhất.

Ngoài ra, Trường Đại học Trà Vinh nhiều năm liền nằm trong Top 100 đại học đổi mới sáng tạo thế giới (WURI Ranking).

Riêng năm 2025, nhà trường xếp hạng 29/400 trường có sức ảnh hưởng và đóng góp cho xã hội. Trong lĩnh vực chuyển đổi số, liên tiếp 3 năm (2022-2024) nhà trường nhận giải thưởng Chuyển đổi số xuất sắc cấp quốc gia.

Đặc biệt, năm 2025, Trường được vinh danh và nhận Cúp Môi trường giáo dục của năm tại Giải thưởng “Sáng kiến giáo dục thông minh - SEI Awards,” ghi nhận những nỗ lực bền bỉ trong xây dựng môi trường học tập xanh, thân thiện và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số./.

