Giấc mơ an cư “treo” vì dự án nhà ở xã hội chậm hoàn thành

Dù đã mở bán từ 3 năm nay nhưng Dự án chung cư nhà ở xã hội Golden City tại phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh vẫn chưa bàn giao căn hộ cho người mua.

Từng được kỳ vọng giải quyết nhu cầu an cư cho trên 1.000 hộ gia đình thu nhập trung bình, thấp là cán bộ, công chức, viên chức và công nhân, thế nhưng dự án chậm tiến độ đã khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh mỏi mòn chờ đợi, giấc mơ an cư bị “treo”./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Nhà ở xã hội #An cư #Dư án #Ban giao căn hộ Tây Ninh