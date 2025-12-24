Khám phá từ ngoài vào trong "nhân chứng lịch sử" Cột cờ Hà Nội

Cột cờ là một phần quan trọng của Hoàng thành Thăng Long xưa, nằm trên trục thần đạo của kinh thành và được coi trung tâm của trời đất, biểu tượng của sự trường tồn vĩnh cửu.

Kỳ đài Cột cờ Hà Nội là một trong những biểu tượng quen thuộc của Thủ đô. Được xây dựng vào đầu triều Nguyễn làm đài quan sát, đến nay, công trình này chứng kiến hơn 2 thế kỷ đổi thay của thành phố, trở thành một đại diện cho tinh thần đấu tranh vì hòa bình, độc lập của người dân Hà Nội trong hai giai đoạn kháng chiến.

Do Cột cờ cờ khá cao và chật hẹp, di chuyển bên trong không dễ dàng, nên nơi đây chưa được chế đón khách tham quan thường xuyên. Nhân dịp ra mắt tour du lịch mới "Ký ức Cột cờ," các nhà sử học, kiến trúc sư, nhân viên trong ngành du lịch và một số du khách may mắn đã có trải nghiệm bên trong công trình nổi tiếng này.

Từ cả bên trong và bên ngoài Cột cờ, dấu tích thời gian hằn trên từng mảng tường và từng ngóc ngách của công trình, giống như đưa du khách trở lại quá khứ.

Để lên tới tầng cao nhất của Cột cờ, du khách cần leo lên hơn 100 bậc thang gồm hơn 50 bậc ở 3 bệ đỡ hình vuông, tổng chiều cao gần 12m. Sau đó là 54 bậc thang khác bên trong Cột cờ, cao 21,2m. Dọc theo lối lên là 39 ô cửa tò vò đón ánh nắng, soi sáng từng bước đi, mời gọi du khách tiếp tục hành trình lên tới vọng lâu.

Một điểm đặc biệt là Cột cờ có sự gắn bó mật thiết với Hoàng thành Thăng Long xưa. Công trình nằm ở cực Nam trên trục thần đạo hội tụ linh khí trời đất, đi qua Đoan Môn - Điện Kính Thiên - Hậu Lâu - Cửa Bắc... Vì thế mà người xưa coi Cột cờ là trung tâm của trời đất, biểu tượng của sự trường tồn vĩnh cửu.

Cũng chính tại chân Cột cờ Hà Nội, ngày 10/10/1954, sau khi Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp quản Thủ đô, đã diễn ra lễ thượng cờ và chào cờ lịch sử, chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp, đồng thời mở ra một thời kỳ mới cho đất nước trong công cuộc xây dựng độc lập, chủ quyền và phát triển sau kháng chiến.

Với bề dày lịch sử như thế, nếu được mở cửa đón khách thường xuyên, Cột cờ sẽ trở thành điểm đến thu hút với không chỉ du khách trong mà còn cả ngoài nước./.

