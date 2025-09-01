Thiêng liêng lễ chào cờ tại cột mốc 3 biên

Cột mốc biên giới của Việt Nam-Lào-Campuchia được đặt trên đỉnh núi có độ cao hơn 1.000 mét so với mặt nước biển. Đây là vị trí giao điểm của ba đường biên giới Việt Nam-Campuchia, Việt Nam-Lào và Lào-Campuchia.

Cột mốc 3 biên là điểm bắt đầu biên giới Việt Nam và Campuchia, cũng là điểm kết thúc biên giới Việt Nam và Lào, nơi “1 con gà gáy, 3 nước nghe.”

Biểu tượng của tình đoàn kết

Cột mốc 3 biên do Chính phủ Việt Nam, Lào và Campuchia cùng thống nhất xây dựng và hoàn thành năm 2007. Cột mốc làm bằng đá hoa cương hình trụ tam giác, cao gần 2 mét. Trên mặt cột mốc quay về mỗi nước đều được gắn Quốc huy của nước đó và ghi tên ba nước.

Gần 20 năm qua, nhiều hoạt động hữu nghị, hợp tác của tỉnh Kon Tum (cũ) nay là Quảng Ngãi với Attapư (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào) và Rattanakiri (Vương quốc Campuchia) đã diễn ra tại nơi đây.

Tại đây, Chính phủ, chính quyền và lực lượng vũ trang 3 tỉnh giáp biên thường xuyên tổ chức trồng cây hữu nghị tạo cảnh quang xanh, sạch, đẹp; hoạt động tuần ra song phương, đa phương quanh khu vực cột mốc; tổ chức giao lưu hữu nghị giữa các tỉnh, các nước…

Ông Let Xay Nha Phom, nguyên Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Attapư (Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào), cho biết việc tổ chức các hoạt động ý nghĩa tại cột mốc 3 biên càng tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị ngày càng phát triển giữa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Qua hoạt động này, góp phần xây dựng tuyến biên giới chung ổn định và phát triển. Các hoạt động giao lưu tại cột mốc 3 biên đã giúp tình đoàn kết hữu nghị ngày gắn kết, nâng cao hiệu quả của công tác phối hợp bảo vệ đường biên cột mốc và phòng, chống tội phạm, buôn lậu khu vực vùng biên.

Còn ông Nguôn Kươn, Nguyên Giám đốc ty Công an tỉnh Rattanakiri (Vương Quốc Campuchia) cho biết: Việc gặp gỡ, giao lưu ở cột mốc 3 biên và tuần tra chung cũng giúp người dân ba nước và thế giới thấy được sự hợp tác tốt giữa ba lực lượng, qua đó người dân yên tâm lao động sản xuất, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, cùng phát triển.

Hiện, cột mốc 3 biên đã trở thành điểm đến trong các hoạt động về nguồn, giáo dục về lịch sử, truyền thống dân tộc, tình đoàn kết, gắn bó keo sơn của 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chào cờ, thăm Cột mốc ba biên. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Cùng chung quan điểm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Bờ Y (Quảng Ngãi, Việt Nam) Nguyễn Văn Tôn cho biết cột mốc 3 biên là biểu tượng của tình đoàn kết hữu nghị giữa 3 tỉnh cũng như Chính phủ 3 nước. Cột mốc 3 biên còn là điểm đến hấp dẫn đối với du khách mỗi khi đến với xã vùng biên Bờ Y.

Địa chỉ đỏ nơi biên viễn

Nhiều năm qua, Chính quyền xã vùng biên Bờ Y cùng lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc nơi đây định kỳ tổ chức chào cờ tại cột mốc 3 biên vào ngày đầu tiên đi làm của tháng.

Từ năm 2021, việc chào cờ đã trở thành truyền thống, đặc trưng, mang ý nghĩa sâu sắc về tình yêu đất nước và niềm tự hào dân tộc của Đảng bộ, chính quyền, quân, dân các dân tộc xã Bờ Y.

Em Đinh Thị Thu Huyền ở thôn Bắc Phong, xã Bờ Y cho biết là thế hệ trẻ, khi tham gia chào cờ tại cột mốc 3 biên, em và các bạn ở vùng biên rất vui và tự hào. Chúng em sẽ quyết cùng nhau học tập và rèn luyện thật tốt để góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền biên giới, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.

Chào cờ tại cột mốc 3 biên là một trong những nghi lễ quan trọng của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y trong mỗi chuyến tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc. Đặc biệt, mỗi dịp đơn vị đón nhận chiến sỹ mới, nghi lễ chào cột mốc 3 biên có thêm nội dung giới thiệu về lịch sử, ý nghĩa của cột mốc ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sỹ đơn vị hiểu rõ về cột mốc 3 biên để vững tin hoàn thành nhiệm vụ cao cả được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tại cột mốc 3 biên, dưới lá cờ Tổ quốc tung bay, mỗi cán bộ, người dân... tham dự buổi lễ cùng xúc động hát vang Quốc ca. Lễ chào cờ không chỉ là nghi thức, mà còn là dịp để mỗi người dân Việt Nam thêm tự hào và ý thức trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Theo ông Nguyễn Văn Tôn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Bờ Y: Hoạt động chào cờ tại cột mốc 3 biên như lời nhắc nhở các thế hệ sau phải biết trân trọng từng tấc đất cha ông để lại, sống xung kích, sáng tạo, cống hiến hết mình vì hiện tại và tương lai của đất nước. Cột mốc 3 biên giờ đây vừa là biểu tượng của tình đoàn kết hữu nghị, vừa là điểm đến hấp dẫn du khách khi đến xã vùng biên Bờ Y./.

