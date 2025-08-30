Chính trị
Người dân trang trọng làm lễ chào cờ trước giờ tổng duyệt diễu binh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Người dân trang trọng làm lễ chào cờ trước giờ tổng duyệt diễu binh. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bài hát Quốc ca vang lên đầy tự hào. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Bài hát Quốc ca vang lên đầy tự hào. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hàng nghìn người dân khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám cùng làm lễ chào cờ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Hàng nghìn người dân khu vực Quảng trường Cách mạng tháng Tám cùng làm lễ chào cờ. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tổ quốc trong tim. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Tổ quốc trong tim. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các lực lượng cùng hòa chung niềm tự hào dân tộc trong lời hát Quốc ca. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các lực lượng cùng hòa chung niềm tự hào dân tộc trong lời hát Quốc ca. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)
Các cựu chiến minh hát Quốc ca chào cờ tại đường Văn Cao. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Các cựu chiến minh hát Quốc ca chào cờ tại đường Văn Cao. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
0
1
2
3
4
5

Người dân chào cờ và hát vang quốc ca trước giờ tổng duyệt diễu binh

à

Nhóm PV
Theo dõi VietnamPlus
#Tết Độc lập #Quốc khánh #80 năm Quốc khánh #diễu binh

Tin liên quan