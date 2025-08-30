Xem trực tiếp tổng duyệt diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình

Buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) được tổ chức Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm sẽ diễn ra vào 6 giờ 30 sáng 30/8.

Đây là lần hợp luyện diễu binh, diễu hành cuối cùng với quy mô tương đương sự kiện chính thức, có cả sự tham gia của lực lượng không quân.

Theo kế hoạch, lộ trình của các khối diễu binh, diễu hành như sau:

Khối Nghi trượng: đi theo hướng Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Khối đi bộ (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) rút theo 3 hướng chính:

- Nguyễn Thái Học-Kim Mã-Liễu Giai-Văn Cao-Sân vận động Quần Ngựa.

- Nguyễn Thái Học-Tràng Thi-Tràng Tiền-Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

- Nguyễn Thái Học-Lê Duẩn-Công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ theo đường Lê Hồng Phong-Ngọc Hà, về Công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: Rẽ Lê Hồng Phong-Đội Cấn-Giang Văn Minh-Kim Mã-Liễu Giai, về Quần Ngựa.

Khối quần chúng, Văn hóa-Thể thao: Đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học-Trịnh Hoài Đức).

Khối xe cơ giới: Chia 2 tuyến chính

- Cửa Bắc-Nghi Tàm-Âu Cơ-Võ Chí Công-Đường Láng-Trần Duy Hưng-Đại lộ Thăng Long-Lê Quang Đạo-Trường đua F1.

- Nguyễn Thái Học-Giảng Võ-Đường Láng-Trần Duy Hưng-Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo-Trường đua F1./.

