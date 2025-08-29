Hà Nội: Bảo đảm an ninh, an toàn Lễ diễu binh, diễu hành A80

Để bảo đảm an ninh, an toàn, kịp thời phục vụ người dân theo dõi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hà Nội lắp đặt 285 màn hình LED, 665 loa truyền thanh, cung cấp hàng trăm nghìn suất ăn nhẹ, 1 triệu chai nước...

Hà Nội cũng huy động 8.800 tình nguyện viên hỗ trợ hậu cần và hướng dẫn cho sự kiện, lắp đặt 11 nhà bạt , bố trí 180 điểm trông giữ xe.

Bên cạnh đó, Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý các hoạt động thả các vật thể bay (bóng bay, đèn trời, các loại đồ chơi có thể bay...), sử dụng flycam bay trái phép./.