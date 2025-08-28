Hà Nội phân luồng giao thông từ xa trên tuyến đường Võ Chí Công

Ngày 28/8, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết do ảnh hưởng của hoàn lưu sau cơn bão số 5, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy ra tình trạng mưa lớn và kéo dài, nhiều vị trí có lượng mưa rất lớn dẫn đến quá tải lên hệ thống thoát nước của khu vực, thu hẹp mặt cắt lòng đường, các phương tiện tham gia giao thông chậm, đặc biệt trên tuyến đường Võ Chí Công (đoạn từ nút giao Võ Chí Công-Nguyễn Hoàng Tôn đến đường dẫn cầu Nhật Tân).

Do đó, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội đã thông báo hướng dẫn phân luồng từ xa trên tuyến đường Võ Chí Công (đoạn từ nút giao Võ Chí Công-Nguyễn Hoàng Tôn đến đường dẫn cầu Nhật Tân) để nhân dân và phương tiện tham gia giao thông nắm bắt thông tin, chủ động điều chỉnh lộ trình cho phù hợp.

Cụ thể, hướng các phương tiện từ Võ Chí Công đi cầu Nhật Tân đi theo các hướng sau: Võ Chí Công→Xuân La, Nguyễn Hoàng Tôn→Lạc Long Quân→An Dương Vương→nhánh dẫn lên cầu Nhật Tân.

Hướng các phương tiện từ cầu Nhật Tân đi Võ Chí Công đi theo các hướng sau: Các phương tiện có nhu cầu đi vào trung tâm thành phố theo hướng Cầu Nhật Tân→Nhánh dẫn xuống đường An Dương Vương→Âu Cơ, Lạc Long Quân→Trung tâm thành phố.

Các phương tiện có nhu cầu đi các tuyến đường kết nối trục Vành đai II theo hướng Cầu Nhật Tân→Nhánh dẫn xuống đường An Dương Vương→Tuyến đường 40m nối từ cầu Nhật Tân đến cầu Thăng Long→Các tuyến đường nội khu Khu đô thị Ciputra→Nguyễn Hoàng Tôn→Võ Chí Công.

Các phương tiện có nhu cầu đi các tuyến đường kết nối trục Vành đai 3 theo hướng Cầu Nhật Tân→Nhánh dẫn xuống đường An Dương Vương→Tuyến đường 40m nối từ cầu Nhật Tân đến cầu Thăng Long→Phạm Văn Đồng, đường Vành đai 3 trên cao.

Để phương án phân luồng giao thông đảm bảo hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội phối hợp bố trí lực lượng hướng dẫn phân luồng từ xa cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường và các nhánh, nút giao lân cận.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội phối hợp bố trí lực lượng bảo đảm an toàn giao thông và điều tiết giao thông tại các vị trí ngập, úng trên tuyến đường Võ Chí Công; theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, phối hợp với Sở Xây dựng để có phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp.

Đối với Ủy ban Nhân dân các phường Xuân La, Nhật Tân, Phú Thượng, Xuân Đỉnh, Đông Ngạc... Sở đề nghị bố trí hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn theo phương án hướng dẫn phân luồng từ xa trên các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý để hướng dẫn, cảnh báo các phương tiện tham gia giao thông; bố trí lực lượng phối hợp bảo đảm an toàn giao thông, điều tiết giao thông tại các vị trí ngập, úng các trên tuyến đường thuộc địa bàn quản lý.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng giao Phòng Quản lý Vận tải và an toàn giao thông thông báo cho các bến xe, các doanh nghiệp vận tải nắm bắt lộ trình hướng dẫn phân luồng từ xa để điều chỉnh lộ trình tuyến cho phù hợp; Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông bố trí hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn phân luồng từ xa… tại các vị trí đầu tuyến, cuối tuyến, nút giao và các nhánh rẽ kết nối cầu Nhật Tân; tăng cường công tác kiểm tra kết cấu hạ tầng giao thông để kịp thời phát hiện các hư hỏng và đề xuất phương án xử lý bảo đảm an toàn giao thông./.

