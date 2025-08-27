Hà Nội phân luồng giao thông các vị trí bị ngập úng sau bão số 5

Ngày 27/8, nhằm bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí bị ngập úng sau cơn bão số 5 trên tuyến đường thuộc địa bàn các xã An Khánh, Quốc Oai (thành phố Hà Nội), Sở Xây dựng Hà Nội đã có thông báo hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông.

Cụ thể, trên địa bàn xã Quốc Oai, các vị trí ngập, không đảm bảo giao thông an toàn cho các phương tiện lưu thông trên đường 421B (81 cũ) gồm: tại Km11+300 và Km6+700, Cầu 72II trên đường 423 (72 cũ) bị ngập sâu.

Theo đó, các phương tiện có nhu cầu lưu thông qua khu vực trên lưu thông theo hướng: Tại Km6+700 ĐT.421B (xã Quốc Oai) di chuyển qua Thạch Thán → Cầu Văn Quang → Nghĩa Hương → Đến ngã ba rẽ trái đi Hà Nội và rẽ phải đi Xuân Mai, các phương tiện di chuyển từ Xuân Mai → Quốc Oai → Đại Lộ Thăng Long.

Tại Km17+00 ĐT.421B di chuyển theo hướng Xuân Mai đi theo Quốc lộ 6 → đường mòn Hồ Chí Minh → đường Đại Lộ Thăng Long → Quốc Oai.

Trên địa bàn xã An Khánh, Cầu 72II đường 423 (72 cũ), các phương tiện đi trên đường 423 (72cũ) qua cầu 72II sang Hoài Đức, Hà Đông → Km9+200 rẽ đi đường 419 đi Chúc Sơn hoặc đi Đại lộ Thăng Long; các phương tiện từ Hà Đông, Hoài Đức qua cầu 72II đi Quốc Oai đến km 8+100 đường 423 (bưu điện xã Vân Côn) rẽ phải ra Đại lộ Thăng Long đi Quốc Oai.

Cầu Yên Sở trên đường 422 từ xã Quốc Oai sang xã Sơn Đồng hiện nay đang ngập 1m, phương án phân luồng như sau: hướng đi thứ 1, đường Lý Phục Man đoạn giao với đường 422( km12+ 800) đi về thị trấn phùng → đến km25 đường Quốc lộ 32 → rẽ trái đi theo đường huyện đến Km2+ 000 đường 421 (đường đê). Hướng đi thứ 2, đường Lý Phục Man ra Đại lộ Thăng Long tại Km11+ 600 → đến Km15+700 rẽ phải vào đường 421.

Để không xảy ra tình trạng ùn tắc, mất an toàn giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã An Khánh, Quốc Oai bố trí các lực lượng chức năng trực thuộc tổ chức ứng trực, phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng giao thông tại các vị trí bị ngập úng theo phương án phân luồng tổ chức giao thông của Sở Xây dựng; đồng thời, tổ chức tuyên truyền cho người dân trên địa bàn trong khu vực nắm bắt được phương án điều chỉnh phân luồng giao thông.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn phân luồng, điều tiết giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông tại các vị trí bị ngập úng theo phương án phân luồng tổ chức giao thông của Sở Xây dựng và phù hợp với tình trạng mưa lũ, ngập úng tại khu vực trên.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ bố trí nhân lực, vật tư, thiết bị trong công tác phối hợp phân luồng, bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí ngập úng theo phương án của Sở Xây dựng; tổ chức thực hiện khắc phục các sự cố, hư hỏng đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do mưa lũ gây ra trên các tuyến đường thuộc thẩm quyền quản lý.

Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông đôn đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông và các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung theo phương án phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại các tuyến đường trên địa bàn huyện xã Quốc Oai, An Khánh; đồng thời, thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình giao thông, phạm vi ngập úng trên các tuyến đường và khu vực lân cận để kịp thời phát hiện, đề xuất phương án phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông cho phù hợp./.

