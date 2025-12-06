Xử lý nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, đi xe "bốc đầu"

Ngày 6/12, Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã phối hợp Công an phường Phước Long lập biên bản xử lý nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, "bốc đầu" xe trên đường.

Trước đó, ngày 4/12, từ video clip do người dân cung cấp về việc 2 nam thanh niên có hành vi "bốc đầu" xe máy, gây mất an toàn giao thông, Đội Cảnh sát giao thông số 4 phối hợp Công an phường Phước Long tiến hành xác minh, xác định Đ.H.P. (19 tuổi, ngụ phường Phước Bình) là người lái xe.

Cụ thể khoảng trưa 4/12, Đ.H.P điều khiển xe máy biển số 93K1-106.xx, chở theo một nam thanh niên khác phía sau, cả hai đều không đội mũ bảo hiểm, lưu thông trên đường ĐT.741, đoạn qua phường Phước Long.

Quá trình di chuyển, Đ.H.P nhiều lần "bốc đầu", nẹt pô và lái xe với hành vi nguy hiểm, gây mất an toàn cho các phương tiện đi cùng chiều.

Tại cơ quan Công an, Đ.H.P đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và cho biết đã nhận thức được hành vi “thích thể hiện” của mình là sai, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt đối với Đ.H.P với các lỗi: Điều khiển xe bằng một bánh; không đội mũ bảo hiểm; chở người không đội mũ bảo hiểm; không có giấy phép lái xe và không xuất trình được giấy đăng ký xe. Đồng thời, tạm giữ phương tiện (xe môtô) theo quy định.

Đáng chú ý, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe bằng 1 bánh của Đ.H.P có thể bị tịch thu xe./.

Quảng Ninh: Nhóm thanh thiếu niên bốc đầu xe môtô và livestream trên TikTok Đoạn video clip ghi lại cảnh một thanh niên điều khiển xe môtô có nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng luật giao thông như không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, "bốc đầu" xe và livestream trên TikTok.