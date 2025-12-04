Đường sắt lại điều tàu hàng nặng trăm tấn gia tải cầu vì nước lũ chảy xiết

Theo thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), vào lúc 12h trưa nay (ngày 4/12), ngành Đường sắt đã điều 4 toa tàu hàng tải trọng gần 200 tấn án ngữ giữ cầu, để đảm bảo an toàn cho công trình.

Do ảnh hưởng mưa lũ kéo dài, kết hợp việc xả lũ điều tiết nước tại các hồ chứa phía thượng nguồn khu vực tỉnh Lâm Đồng, mực nước tại hạ lưu dâng cao gây ngập cầu, đường, ảnh hưởng đến chạy tàu trên tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, tại khu gian Long Thạnh-Sông Lũy, mực nước ngập mặt đường ray từ 7-8cm tại lý trình Km1520+800-Km1521+000. Từ 8h30 ngày 4/12, đơn vị quản lý kết cấu hạ tầng đã tổ chức cảnh báo và giảm tốc độ chạy tàu xuống 5km/h qua khu vực để đảm bảo an toàn.

Mặt khác, VNR cũng phong tỏa khu gian Ma Lâm-Long Thạnh do ngập cầu. Nước dâng mạnh, chảy xiết gây ngập gối và dầm cầu Km1531+123.

Từ 10h ngày 4/12, đơn vị đã phong tỏa khu gian Ma Lâm-Long Thạnh, tạm dừng chạy tàu qua khu vực cho đến khi đủ điều kiện an toàn. Đến 12h trưa nay, ngành Đường sắt đã điều 4 toa tàu hàng tải trọng gần 200 tấn án ngữ giữ cầu, để đảm bảo an toàn cho công trình.

Ngành Đường sắt tổ chức trực chốt 24/24 tại các điểm xung yếu; theo dõi, kiểm tra liên tục cầu đường; huy động tối đa nhân lực và phương tiện để sẵn sàng khắc phục sự cố ngay khi điều kiện cho phép. Công tác đảm bảo an toàn chạy tàu được đặt ở mức cao nhất.

Ngoài ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai VNR phối hợp với các đơn vị liên quan để điều hành giao thông đường sắt trong khu vực bị ảnh hưởng. Trong thời gian phong tỏa tạm thời, một số đoàn tàu có thể chậm giờ hoặc điều chỉnh hành trình.

Phía VNR khuyến cáo hành khách vui lòng theo dõi thông tin cập nhật trên các kênh chính thức của ngành đường sắt./.

