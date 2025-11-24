Đường sắt Bắc-Nam bị “chia cắt” 8 ngày, hơn 25.200 vé tàu trả lại khách

Do ảnh hưởng của mưa lũ khu vực Nam Trung Bộ (khu đoạn Diêu Trì-Nha Trang), Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt đã phải ngừng chạy một số chuyến tàu khách, tàu hàng từ ngày 17/11.

Tính đến 16h ngày hôm nay (24/11), ngành Đường sắt đã thông báo ngừng chạy 65 đoàn tàu khách; tổ chức chuyển tải 976 hành khách bằng đường bộ từ ga Tuy Hoà đến ga Giã và ngược lại.

Ngoài ra, số lượng vé trả từ ngày 17-25/11 của các tàu bị ảnh hưởng là hơn 25.200 vé tàu đã được thực hiện trả lại cho khách, xấp xỉ 17,6 tỷ đồng.

Trong thời gian các đoàn tàu phải dừng tại các ga, ngành Đường sắt đã phục vụ 10.545 suất ăn chính và 6.702 suất ăn phụ với tổng số tiền lên tới gần 623 triệu đồng.

Đối với các đoàn tàu hàng đang phải dừng dọc đường và chờ kế hoạch tại các ga xuất phát, một số khách hàng vận chuyển hàng tiêu dùng, hàng thực phẩm, đã hủy đơn hàng vận chuyển bằng đường sắt, các xe hàng đang trên tàu dự kiến phải dỡ sang vận chuyển bằng đường bộ để kịp tiến độ do đó phát sinh nhiều chi phí (34 đoàn tàu với số tiền 9,52 tỷ đồng).

Các đoàn tàu hàng chuyên tuyến ảnh hưởng gồm: tàu hàng chuyên tuyến nằm chờ là 41 đoàn, trong đó tại ga Sóng thần 8 đoàn; ga Giáp Bát 7 đoàn; dọc đường 26 đoàn (tàu số chẵn 12 đoàn, tàu số lẻ 14 đoàn; tổng số đoàn tàu chuyển tải 2 đoàn; số đoàn tàu bãi bỏ 34 đoàn.

Theo báo cáo của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), tổng số điểm sạt lở trôi nền đường là 61 điểm, đã xử lý thông đường trả tốc độ là 46 điểm.

Còn lại 15 điểm đang khắc phục thuộc khu gian Đông Tác-Phú Hiệp và Phú Hiệp-Hảo Sơn do ảnh hưởng xả thuỷ điện của sông Ba Hạ. Có đoạn dài 2km (từ Km1205-Km1207) bị trôi nền đường. Đoạn Km1211-Km1215 bị trôi nền đường và lệch tim 4m.

“Điều kiện thi công khó khăn chỉ có lối vào duy nhất là đường sắt. Một vài vị trí nước đã rút, đơn vị tích cực cứu chữa khắc phục trả đường trong thời gian sớm nhất. Số ít các điểm chạy chậm đơn vị cố gắng hết trong thời gian ngắn nhất sửa chữa trả tốc độ khu gian,” lãnh đạo VNR cho hay./.

Trước 27/11 sẽ thông tuyến đường sắt Bắc-Nam do mưa lũ tại miền Trung Ngành Đường sắt đang tích cực cứu chữa khắc phục trả đường trong thời gian sớm nhất nhằm thông tuyến tại khu vực miền Trung do ảnh hưởng của mưa lũ.