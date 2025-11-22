Gián đoạn đường sắt do mưa lũ tại Trung Bộ gây thiệt hại 5,3 tỷ đồng hàng hóa

Theo cập nhật của Bộ Xây dựng về tình hình giao thông tại khu vực Trung Bộ, chịu ảnh hưởng của mưa lũ đặc biệt lớn trong những ngày qua, tính đến chiều 22/11, có 33 đoàn tàu khách phải ngừng chạy, thiệt hại ước tính 5,3 tỷ đồng hàng hóa, nhiều tàu dừng dọc đường.

Ngành đường sắt đang tập trung khắc phục, bảo đảm an toàn và phục vụ hành khách. Do đường bộ cũng tê liệt nên ngành đường sắt đã phục vụ 9.274 suất ăn chính và 6.093 suất phụ cho hành khách.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông tin, đến 15h30 ngày 22/11, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa thiệt hại làm ách tắc giao thông.

Cụ thể, tuyến đường sắt Diêu Trì-Quy Nhơn, tại Km2+800-Km4+200 trôi nền đá ballast sâu trung bình 0,28m; trôi nền đường sâu trung bình 0,4m; cây, cỏ, rác trôi tấp vào đường sắt. Tại Cầu Km01+877 sạt tứ nón (2.3x6m). Hiện công ty đã tiếp tục xin phong tỏa toàn bộ khu gian Diêu Trì-Quy Nhơn vào lúc 9h57 phút ngày 21/11/2025 để khắc phục sửa chữa.

Với tuyến đường sắt Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, tại Khu gian Xuân Sơn Nam-Chí Thạnh có nhiều đoạn bị trôi đá, trống đầu tà vẹt bên phải lý trình, bị xói trôi nền đá làm treo ray; trôi đường và đất đá lấp đường sắt, nước xói trôi nền đá; sạt kè taluy dương bên phải lý trình; nước xói trôi nền đường treo ray…

Tương tự, Khu gian Chí Thạnh-Hòa Đa cũng nhiều điểm đất sạt lở lấp nền đường; xói trôi nền đá, treo đường cao từ 0,5 đến 1,2m. Khu gian Đông Tác-Phú Hiệp có các vị trí bị bị xói sâu nền đường nền đá từ 1,5-2,2m; xói nền, sụt vai trôi 1/2 nền đá trái lý trình. Khu gian Phú Hiệp-Hảo Sơn có đoạn trôi 1/2 nền đá bên trái lý trình, sâu 0,8 m; sạt lở đá 2 bên; trôi nền đường sâu trung bình 0,8-1m; rác, cây cỏ trôi tràn đường sắt.

Với Khu gian Hảo Sơn-Đại Lãnh, tại nam hầm Vũng Rô có điểm sạt đất xuống lấp đường sắt, nhiều đá rơi và có hòn lớn nhất 15m3. Khu gian Nha Trang-Cây Cầy và Khu gian Cây Cầy-Hòa Tân có vài điểm bị xói trôi nền đá nền đường… Một vài điểm đã xử lý kéo đá, chèn đường.

Tuy nhiên, hiện các điểm nhỏ lẻ còn rất nhiều và quá trình mưa lũ đang tiếp diễn có thể phá hủy mở rộng các điểm cũ và phát sinh các điểm mới. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ tiếp tục cập nhật trong các báo cáo tiếp theo.

Theo ông Hoàng Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Vận tải và An toàn giao thông, Bộ Xây dựng đã kịp thời triển khai các công điện của Thủ tướng Chính phủ và ban hành công điện riêng, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động phòng, tránh và khắc phục hậu quả, đặc biệt là nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét và ngập lụt.

Các đơn vị cũng được yêu cầu phối hợp với địa phương để bảo đảm an toàn cho người dân và khôi phục hạ tầng giao thông, đặc biệt là những tuyến đường phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đối với giao thông đường bộ, do mưa lũ, hàng trăm vị trí trên các tuyến quốc lộ bị ngập lụt, sạt lở. Hiện vẫn còn 13 vị trí tắc đường; trong đó có 1 vị trí thuộc quản lý Trung ương là nằm trên đường Trường Sơn Đông (Quảng Ngãi). Nguyên nhân do do sạt lở ta luy dương tại Km158+450. Dự kiến đến 18h ngày 22/11 thông xe 1 làn (hiện các phương tiện đi theo đường tránh của địa phương).

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị quản lý đường bộ đang bố trí người thường trực tại các vị trí sạt lở ta luy dương để hướng dẫn, phân luồng phương tiện, cảnh báo người tham gia giao thông đi qua khu vực nguy hiểm; đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết để kịp thời ứng phó, không để xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông.

Các quốc lộ do địa phương quản lý còn 12 vị trí ách tắc; trong đó, địa phận thành phố Đà Nẵng 1 vị trí (QL.4E tắc giao thông do sạt lở taluy dương đoạn từ Km59+000 - Km59+340 - Đoạn do Ban Quản lý dự án 4 quản lý để đầu tư nâng cấp, mở rộng).

Nhiều nhất là Khánh Hòa còn 7 vị trí gồm: QL.27C tắc giao thông do sạt lở ta luy dương, ta luy âm tại Km26+350, Km28+800, Km35+850-Km36+100, Km36+260, Km36+350- Km36+600, Km37+000, Km37+340.

Hiện Sở Xây dựng Khánh Hòa đã cấm các phương tiện lưu thông lên QL.27C (đèo Khánh Lê) từ ngày 17/11/2025 và tổ chức phương án phân luồng cho các phương tiện lưu thông theo hướng từ Nha Trang đi Đà Lạt.

Cụ thể, hướng 1 từ Khánh Hòa đi theo Quốc lộ 1 đến Km1556+00 rẽ phải theo Quốc lộ 27 đến Km174+00 rẽ vào cao tốc Liên Khương - Prenn đến Đà Lạt; hướng 2 từ Khánh Hòa đi theo Quốc lộ 1 đến Quốc lộ 26 đến Quốc lộ 27 đến Đà Lạt.

Cùng đó, tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng còn 4 vị trí ách tắc; trong đó 1 vị trí tắc giao thông do sạt lở ta luy dương trên đoạn Km65- Km71 Quốc lộ 27C. Sở Xây dựng Lâm Đồng đã phối hợp với Sở Xây dựng Khánh Hòa để phân luồng.

Còn 2 vị trí gây tắc giao thông tại Km262+400 - Km262+520; Km226+630 Km262+650 Quốc lộ 20 (đèo Mimosa) bị sạt lở, đứt gãy toàn bộ kết cấu nền, mặt đường với chiều dài khoảng 70m, sâu khoảng 40m.

Hiện nay, địa phương đã tổ chức phân luồng, tổ chức giao thông theo QL.20, QL.27 và đường ĐT.725. Vị trí ách tắc giao thông còn lại là do sạt lở ta luy dương Km47+252 - Km54+00 Quốc lộ 28.

Cục Đường bộ Việt Nam đã thành lập Đoàn công tác do lãnh đạo cục làm Trưởng đoàn, trực tiếp có mặt tại các tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung Bộ để chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tiếp tục huy động lực lượng, máy móc, thiết bị thi công; sử dụng kịp thời, hiệu quả nguồn vật tư dự phòng nhằm khẩn trương khắc phục sự cố, sớm thông tuyến và bảo đảm chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Đồng thời, Cục Đường bộ Việt Nam duy trì chế độ trực chỉ huy, điều hành công tác phòng, chống thiên tai 24/24 giờ hàng ngày; cử lãnh đạo Phòng Quản lý, Tổ chức giao thông thường trực, bám sát hiện trường tại các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ để phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ tổ chức khắc phục thiệt hại.

Song song đó, Cục đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, điều hành và tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị; đồng thời hỗ trợ các địa phương về nhân lực, máy móc, thiết bị và vật tư dự phòng, trong đó trực tiếp chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ IV hỗ trợ 5.000 rọ đá cho Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng để phục vụ khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian sớm nhất.

Hiện nay, hoạt động hàng hải, đường thủy vẫn diễn ra bình thường. Bộ Xây dựng khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật diễn biến mưa lũ và phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan để khôi phục hạ tầng giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân và hạn chế thiệt hại./.

