Đường bộ, đường sắt tê liệt vì mưa lũ ở Trung Bộ

Quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Lộc (tỉnh Đắk Lắk) bị xói lở khoảng một phần ba mặt đường, đe dọa nghiêm trọng kết cấu nền đường; nhiều tuyến quốc lộ khác cũng chịu ảnh hưởng nặng.

Do mưa to gây ngập tại khu vực từ Gia Lai đến Khánh Hòa, ngành đường sắt thông báo bãi bỏ nhiều chuyến tàu trong ngày 20/11.

Nhiều tuyến Quốc lộ cũng bị ngập, hư hỏng gây gián đoạn giao thông.

Cục Đường bộ cho biết Quốc lộ 1 qua địa phận Đắk Lắk có nhiều vị trí bị ngập, gây tắc đường. Đặc biệt, đoạn Km1303+400-Km1304+400, Km1309+600, Km1310+200 và Km1307+600-Km1308+800 bị nước lũ nhấn chìm, buộc phải cấm phương tiện qua lại.

Đáng chú ý, trên Quốc lộ 1 đoạn qua xã Xuân Lộc (tỉnh Đắk Lắk), đoạn tuyến do BOT Bình Định quản lý bị xói lở khoảng một phần ba mặt đường, đe dọa nghiêm trọng kết cấu nền đường.

Ngoài ra, tuyến đường Trường Sơn Đông ghi nhận 10 vị trí tắc đường, trong đó đoạn Km449+00 qua Gia Lai bị sạt lở một nửa mặt đường do nước lũ đổ mạnh.

Nhiều tuyến quốc lộ khác cũng chịu ảnh hưởng nặng. Quốc lộ 14D có 18 vị trí sạt lở, Quốc lộ 14E có 10 vị trí sạt lở, Quốc lộ 14H bị tắc đường do ngập sâu. Trên Quốc lộ 40B, lực lượng chức năng ghi nhận 11 điểm sạt lở./.