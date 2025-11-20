Đắk Lắk: Nhiều tuyến đường bộ, đường sắt bị ngập, hư hỏng do mưa lũ

Mưa lớn trong những ngày qua khiến nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, đường sắt… trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị ngập, hư hỏng gây chia cắt giao thông. Hiện các lực lượng chức năng, đơn vị liên quan đang khắc phục hậu quả và chốt chặn trên các tuyến đường hư hỏng, ngập nước.

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đến sáng sớm 20/11, các tuyến Quốc lộ 19C (nối Đắk Lắk với Gia Lai), 26 (nối Đắk Lắk với Khánh Hòa), 29 (Đắk Lắk cũ đi Phú Yên cũ), 1A đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk đều bị ngập cục bộ, các phương tiện không lưu thông qua được. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tổ chức chốt chặn, cảnh báo tại những đoạn bị ngập.

Còn theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, tính đến 18 giờ, ngày 19/11, trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đi qua tỉnh Đắk Lắk có 58 điểm bị ảnh hưởng do mưa lũ, trong đó, có 2 vị trí sạt lở và 56 vị trí ngập nước.

Các điểm sạt lở gồm: trên quốc lộ 19C, tại Km144+330 - Km144+400 bị sạt lở mái taluy dương khoảng 230m3, thuộc địa phận xã Sông Hinh, Tuyến đường tỉnh 646 tại Km15+550−Km15+600 sạt lở mái taluy dương khoảng 300m3, thuộc địa phận xã Tây Sơn.

Có 56 điểm ngập nước, trong đó có những tuyến bị ngập nghiêm trọng như: Tuyến quốc lộ 19C có 11 điểm ngập thuộc địa phận các xã Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Xuân Phước, Sơn Hòa, Ea Riêng; có những điểm ngập sâu 2m và kéo dài hơn 1 km. Tuyến quốc lộ 25 ngập 12 điểm thuộc địa phận phường Tuy Hòa, xã Phú Hòa 1; Sơn Hòa; điểm ngập sâu nhất 1,5 m và kéo dài hơn 1 km. Tuyến quốc lộ 29 có 10 điểm ngập thuộc địa phận xã Sơn Thành, Đức Bình, EaLy.

Một số tuyến đường tỉnh, như: ĐT.641; ĐT.642; ĐT.644; ĐT.645; ĐT.647; ĐT.699; ĐT.693… thuộc địa phận các xã Tuy An Bắc, Đồng Xuân, Xuân Thọ, Ô Loan, Tuy An Nam, Cư Prao, xã Tuy An Tây… cũng xuất hiện hàng chục điểm ngập lụt cục bộ gây chia cắt giao thông.

Ngoài ra, hệ thống cầu, cống, đường trên các tuyến liên xã, liên thôn buôn xã như Yang Mao, Cư Pui, Krông Á, Phú Xuân, Tuy An Đông… cũng bị hư hỏng, ngập nước, sạt lở gây khó khăn trong di chuyển của người và phương tiện, chia cắt các khu dân cư.

Đối với hệ thống đường bộ bị sạt lở, hư hỏng, hiện Sở Xây dựng đang tổ chức khơi thông hệ thống thoát nước; thu dọn đất, đá bồi lấp mặt đường và rãnh dọc, đắp cấp phối đá dăm các vị trí ổ gà để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến, xếp rọ đá các vị trí xói lở, hầm ếch. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương ứng trực, rào chắn, cắm biển báo hiệu cấm phương tiện qua lại vị trí bị ngập lụt, sạt lở tắc giao thông.

Hệ thống Đường sắt Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Đắk Lắk cũng bị hư hỏng nhiều vị trí. Tại cầu tạm Km 1136+850 thuộc xã Xuân Lãnh, ngành đường sắt đang kiểm tra và khắc phục. Khu gian La Hai - Xuân Sơn Nam nước ngập, nền đường sắt bị xói lở tại Km1161+200 thuộc xã Đồng Xuân. Khu gian Xuân Sơn Nam - Chí Thạnh nước cuốn trôi 1/2 nền đá treo đầu tà vẹt Km 1168+310 - Km1168+320 thuộc xã Tuy An Bắc.

Phía Nam hầm Chí Thạnh tại Km1169+254 nước xói trôi nền đá đường sắt dài khoảng 8m. Tại phía Nam đường ngang Km1169+560 xói lở nền đường sắt, 1 cầu ray chiều dài khoảng 25m thuộc xã Tuy An Bắc… Cùng đó, có nhiều điểm nước tràn qua đường sắt, hiện nay mực nước vẫn cao, ngành đường sắt đang chuẩn bị nhân lực, vật tư khi nước rút sẽ tiến hành khắc phục.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Đắk Lắk, từ ngày 20 đến 22/11, trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa, có nơi mưa rất to. Cảnh báo nguy cơ mưa với cường suất >200mm/3 giờ, nhất là địa bàn các xã, phường phía Đông tỉnh. Cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập lụt tại vùng trũng, thấp. Do đó, cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền đất yếu, ven sông, suối.

Tính đến 16 giờ, ngày 19/11, mưa lũ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã khiến 1 người chết; 8 nhà bị sập đổ và cuốn trôi; 22.938 lượt nhà bị ngập; 1.123 hộ bị cô lập; 7.765 hộ phải di dời khẩn cấp, đã sơ tán, di dời đến nơi an toàn, do nước đang tiếp tục dâng nên khả năng số nhà ngập tăng cao./.

