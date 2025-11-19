Đắk Lắk: Nhà cửa, đường sá vùng hạ du ngập sâu trong đêm do mưa lũ

Mưa lớn kéo dài cùng nước lũ trên các sông dâng cao đổ về hạ du khiến nhiều nhà cửa và tuyến đường vùng hạ du của tỉnh Đắk Lắk ngập sâu trong đêm. Một số khu vực khu dân cư thuộc các xã, phường phía Đông bị mất điện.

Tại phường Tuy Hòa, mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở những khu vực trũng thấp bị ngập sâu. Đường Trần Phú bị ngập sâu từ 0,5m đến hơn 1m với chiều dài hơn 500m từ 18 giờ chiều 19/11.

Một người dân sinh sống trên tuyến đường này cho biết khu vực này trũng thấp nên bị ngập khi có mưa lớn. Trong chiều 19/11, tình trạng ngập gần bằng mức lũ lịch sử năm 1993. Nhiều phương tiện giao thông không thể lưu thông qua đây mà phải tìm đường khác để di chuyển.

Trong tối 19/11, tại nhiều khu vực phường Tuy Hoà cũng đã bị mất điện. Một số người dân phải dùng máy nổ để có điện sinh hoạt, đồng thời tìm nơi tránh trú an toàn tại những khu vực cao ráo.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều vùng trũng thấp thuộc các xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã bị ngập sâu từ chiều đến đêm 19/11. Nhiều ngôi nhà của người dân ở các xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Tây Hòa, Phú Hòa 1, Tuy An Bắc, Sơn Hòa, Đồng Xuân, Xuân Phước… bị ngập, có nhiều trường hợp ngập gần đến nóc nhà.

Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ ngày 19/11, toàn tỉnh có gần 23.000 lượt nhà bị ngập; hơn 1.100 hộ bị cô lập; hơn 7.700 hộ dân đã được sơ tán, di dời đến nơi an toàn do nước đang tiếp tục dâng cao.

Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, hồ chứa Thủy điện Sông Ba Hạ lúc 20 giờ ngày 19/11 có tổng lưu lượng nước về hạ du là: 15.600 m3/s. Mực nước hồ là 105,05m.

Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản thống nhất theo đề nghị của chủ hồ thủy điện sông Ba Hạ vận hành với lưu lượng xả nhỏ hơn lưu lượng đến hồ để tích dần mực nước đến mực nước lũ thiết kế 105,96m nhằm giảm lũ cho hạ du. Khi mực nước hồ chứa đạt đến cao trình 105,96m thì vận hành điều tiết duy trì mức nước với lưu lượng xả bằng lưu lượng về./.

