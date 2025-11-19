Cảnh báo lũ trên sông Ba ở Đắk Lắk vượt mức lũ lịch sử năm 1993 tới 5,21m

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo về tình trạng lũ khẩn cấp (đặc biệt lớn) trên sông Ba ở Đắk Lắk, lũ khẩn cấp trên sông Kôn (Gia Lai), trên sông Thu Bồn (Đà Nẵng), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) và sông Krông Ana (Đắk Lắk).

Trong 10 giờ tới, lũ trên sông Ba tại trạm Phú Lâm tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3 - vượt mức lũ lịch sử năm 1993 là 5,21m; lũ trên sông Kôn tiếp tục lên và ở trên mức báo động báo động 3; lũ trên sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức báo động 2; lũ trên sông Trà Khúc, sông Thu Bồn dao động ở trên mức báo động 2.

Trong 10-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Kôn, sông Ba dao động ở mức rất cao và trên báo động 3; sông Krông Ana tiếp tục lên và ở trên mức báo động 2; lũ trên sông Thu Bồn, sông Trà Khúc xuống dần và ở dưới mức báo động 1 đến trên báo động 1.

Cảnh báo, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia, sông Srêpôk dao động ở mức báo động 1-báo động 2 và trên báo động 2; các sông khác ở Đắk Lắk, Khánh Hòa tiếp tục lên và ở mức báo động 2-báo động 3, có sông trên báo động 3.

Ngập lụt diện rộng diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ thành phố Huế đến Khánh Hòa. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ thành phố Huế đến Khánh Hòa.

Trên đất liền, đêm 19/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, nhiệt độ khu vực Bắc Bộ dao động từ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; Bắc Trung Bộ 12-15 độ C; Quảng Trị và thành phố Huế 16-19 độ C.

Tại khu vực Hà Nội trời không mưa nhưng rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ C, cao nhất 19-21 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2-3./.

Tập trung ứng phó với lũ đặc biệt lớn trên sông Ba, lũ khẩn cấp trên sông Kôn Chính phủ chỉ đạo quyết liệt ứng phó lũ lớn tại Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản người dân trong tình hình mưa lũ phức tạp.