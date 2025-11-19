Công an Đắk Lắk vượt lũ đưa sản phụ đến Trạm Y tế an toàn

Sáng 19/11, Trực ban Công an xã Hòa Thịnh nhận được tin đề nghị được hỗ trợ khẩn cấp từ gia đình sản phụ Trịnh Thị Kim Lan về việc chị Lan có dấu hiệu sắp sinh nhưng không thể di chuyển đến Trạm Y tế.

Vào lúc 11 giờ, ngày 19/11, Trực ban Công an xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk nhận được tin đề nghị được hỗ trợ khẩn cấp từ gia đình sản phụ Trịnh Thị Kim Lan (sinh năm 2003, trú thôn Mỹ Phú), về việc chị Lan có dấu hiệu sắp sinh nhưng không thể di chuyển đến Trạm Y tế do nước lũ dâng cao, nhà bị ngập sâu và dòng nước chảy rất mạnh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã khẩn trương cử 6 cán bộ chiến sỹ, sử dụng xuồng hơi chuyên dụng và trang thiết bị bảo hộ cần thiết, tiếp cận ngôi nhà bị cô lập, đưa sản phụ đến Trạm Y tế xã an toàn để được sự hỗ trợ, chăm sóc của đội ngũ nhân viên y tế./.