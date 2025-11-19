Cảnh báo lũ đặc biệt lớn trên sông Ba ở Đắk Lắk, lũ khẩn trên sông Kôn ở Gia Lai

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 10 giờ đến 21 giờ ngày 19/11, lũ trên sông Kôn (Gia Lai) tiếp tục lên và ở trên báo động 3, sông Ba (Đắk Lắk) tại trạm Phú Lâm tiếp tục lên và ở trên Báo động 3 (ở mức lũ lịch sử năm 1993: 5,21m); lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), sông Thu Bồn (thành phố Đà Nẵng), sông Krông Ana tiếp tục lên và trên mức báo động 2.

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông sông Kôn, sông Ba dao động ở mức rất cao và trên báo động 3; sông Krông Ana (Đắk Lắk) tiếp tục lên và ở trên báo động 2; lũ trên sông Thu Bồn, sông Trà Khúc tiếp tục xuống và ở mức báo động 1-báo động 2.

Cảnh báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Hương, sông Bồ, sông Vu Gia, sông Srêpôk dao động ở mức báo động 1-báo động 2 và trên báo động 2; các sông khác ở Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa dao động ở mức báo động 2-báo động 3, có sông trên báo động 3.

Ngập lụt diện rộng diễn ra tại các tỉnh/thành phố từ thành phố Huế đến Khánh Hòa. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh/thành phố từ thành phố Huế đến Khánh Hòa.

(thông tin cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Tình hình lũ, ngập lụt trên các sông ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài nhiều ngày.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực phía Đông Đắk Lắk cấp 4. Các lưu vực sông từ thành phố Huế đến tỉnh Khánh Hòa cấp 3.

"Các thông tin dự báo, cảnh báo được tính toán với mức dự kiến vận hành điều tiết của các hồ chứa thượng lưu. Cơ quan khí tượng thủy văn sẽ cập nhật các bản tin khi có sự thay đổi về lưu lượng xả của các hồ chứa", Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Hoàng Văn Đại lưu ý.

Lũ trên các sông, ngập lụt tại các vùng trũng thấp gây ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ 10 giờ 40 phút đến 15 giờ 40 phút ngày 19/11, khu vực các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh và từ thành phố Huế đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực trên.

Cụ thể, lượng mưa tích lũy phổ biến ở Hà Tĩnh, thành phố Huế từ 10-30mm có nơi trên 50mm; thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi từ 20-40mm, có nơi trên 80mm; Gia Lai và Khánh Hoà từ 50-100mm có nơi trên 180mm; Đắk Lắk từ 80-180mm, có nơi trên 300mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc tỉnh, thành phố như Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Huế, Đà Nẵng. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1; thành phố Đà Nẵng cấp 2; Đắk Lắk cấp 3.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Trên biển, hiện ở khu vực Bắc Biển Đông đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10; Ở trạm Bạch Long Vỹ đã có gió Đông Bắc cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Cồn Cỏ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Lý Sơn đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9. Vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo, ngày và đêm 19/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng cao 4-6m.

Vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 6-7, có lúc cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 4-6m.

Vùng biển từ Gia Lai đến Thành phố Hồ Chí Minh gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 3-5m.

Ngoài ra, ngày và đêm 19/11, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Cảnh báo: ngày và đêm 20/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng cao 4-6m, biển động mạnh; khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Gia Lai đến TP. Hồ Chí Minh có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-5m, biển động; vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển phía Bắc khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng cao 4-6m, biển động mạnh; vùng biển từ Đồng Tháp đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-4m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn./.