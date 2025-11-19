Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ tại Khánh Hòa

Sáng 19/11, đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng dẫn đầu đã kiểm tra tình hình ứng phó mưa lũ tại xã Diên Điền - một trong những khu vực ngập sâu và xung yếu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Tại điểm ngập nặng Km1452+212 trên tuyến Quốc lộ 1 (thuộc xã Diên Điền), Phó Thủ tướng yêu cầu, lực lượng chức năng khẩn trương di dời toàn bộ người dân ở thôn 1, thôn 2 và thôn 3 đến nơi an toàn; đồng thời nhấn mạnh, việc di dời phải hoàn tất trong ban ngày, chủ động phương án ứng phó nếu mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp.

Phó Thủ tướng chỉ đạo địa phương huy động thêm ca nô, tàu, thuyền cứu nạn để triển khai nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu đặt tính mạng người dân lên hàng đầu và khẳng định trách nhiệm của các lực lượng nếu để xảy ra thiệt hại về người.

Đối với khu vực ngập nặng ở phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khẩn trương di dời người dân có nguy cơ mất an toàn đến nơi cao ráo trong ngày 19/11.

Trước dự báo mưa lớn tiếp diễn tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai, Phó Thủ tướng cho biết, Trung ương đã yêu cầu các địa phương xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho người dân.

Quân khu 5 được chỉ đạo hỗ trợ tối đa về lương thực, thực phẩm; trong đó có lương khô cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu. Tình trạng ngập có thể kéo dài nên địa phương cần cung cấp lương thực và chuẩn bị đầy đủ thuốc men cho người dân vùng bị ảnh hưởng.

Theo ông Kiều Xuân Phụng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Diên Điền, trong 2 ngày 17-18/11, lực lượng chức năng đã dùng ca nô di dời nhiều hộ dân đến nơi an toàn.

Hiện vẫn còn một số hộ chưa chịu rời khỏi khu vực ngập sâu. Vì vậy trong sáng 19/11, địa phương tiếp tục triển khai di dời các hộ dân này.

Trước đó chiều 18/11, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã kiểm tra hiện trường vụ sạt lở tại đèo Khánh Lê khiến 6 người chết và 19 người bị thương.

Sau khi thăm hỏi các nạn nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh về công tác ứng phó mưa lũ và khắc phục hậu quả thiên tai./.

Hỗ trợ khẩn cấp 50 tỷ đồng cho Khánh Hòa khắc phục thiệt hại do mưa lũ Theo Quyết định số 2514/QĐ-TTg ngày 18/11/2025, hỗ trợ 50 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho tỉnh Khánh Hòa để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.