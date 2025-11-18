Lũ trên các sông xuống chậm, hơn 1.500 hộ tại Quảng Trị bị ngập

Sáng 18/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cho biết mực nước trên các sông đang xuống chậm; trong đó, sông Thạch Hãn tại xã Thạch Hãn là 6,08m trên báo động 3 là 0,08m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 2,15 m, dưới báo động 2 là 0,05m. Toàn tỉnh vẫn còn hơn 1.500 hộ dân ở các vùng thấp trũng bị ngập lụt.

Trong 24 giờ qua, tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, vùng núi phía Nam có mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến từ 20-100mm, riêng vùng núi phía nam tỉnh 130-230mm. Mưa lớn đã gây ngập lụt tại nhiều địa phương vùng trũng, khu vực hạ lưu các sông.

Tính đến 6 giờ ngày 18/11, toàn tỉnh có 86 điểm bị ngập và chia cắt; có 1.552 hộ với 4.975 nhân khẩu bị ngập, tập trung ở các xã Hướng Hiệp, Nam Hải Lăng, Ba Lòng, Tà Rụt, Quảng Trị, Triệu Phong, Ái Tử.

Mưa lớn cũng gây sạt lở nghiêm trọng tại 6 điểm gồm, đường tỉnh 587 bị sụt ta luy âm Km6+300 qua xã Khe Sanh KT (12x4x7)m; mặt đường nhựa còn lại 1m gây ách tắc giao thông. Tại xã La Lay sạt lở 2 điểm ở bờ sông tại thôn A Bung và đoạn km 9+400 QL 15D.

Xã Hướng Hiệp có 3 điểm, gồm tuyến đường nội thôn đi cụm dân cư Ta Bung, thôn Xa Vi, mố hai đầu cầu tràn Khe và đường nội thôn Khe Luồi, Đồng Đờng, Phú Thiềng xuất hiện nhiều điểm đất đá vùi lấp mặt đường, khối lượng ước khoảng 60 m3.

Thống kê của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, mưa lũ những ngày qua đã khiến 1 người mất tích; 3 ngôi nhà bị sạt lở, hơn 3.000 hộ bị mất điện, nhiều ha hoa màu bị ngập úng, nhiều điểm trường học sinh phải nghỉ học. Các địa phương đã tiến hành di dời 395 hộ với 1.484 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Dự báo, từ nay đến chiều 19/11, khu vực tỉnh Quảng Trị có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to; lũ trên các sông có khả năng tiếp tục xuống chậm. Nhằm ứng phó với tình hình mưa lũ, tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các đơn vị, địa phương phát huy tối đa phương châm và hành động “bốn tại chỗ”; chủ động xây dựng và vận hành kịp thời các phương án phòng, chống thiên tai theo từng cấp độ rủi ro.

Cùng đó, tổ chức canh gác, cắm biển cảnh báo, lập rào chắn tại các điểm ngập lụt, xung yếu; nghiêm cấm người và phương tiện qua lại khi chưa đảm bảo an toàn; có biện pháp nhắc nhở, nghiêm cấm người dân đi vào rừng, đi đánh bắt cá, vớt củi, gỗ trên sông suối hồ đầm phá khi có mưa lũ.

Đồng thời tổ chức rà soát, kiểm tra kỹ các khu vực có nguy cơ ngập lụt, ngập úng, sạt lở đất, đặc biệt là vùng núi, ven sông suối, khu đô thị, khu dân cư thấp trũng, các công trình thi công dở dang; di dời dân cư khi có tình huống khẩn cấp; bố trí lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ khi nước rút./.

