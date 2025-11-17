Đà Nẵng di dời khẩn cấp 224 người trong vùng có nguy cơ sạt lở núi cao

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm Hà, thành phố Đà Nẵng Phạm Việt Hậu cho biết, đến chiều ngày 17/11, địa phương đã hoàn thành việc di chuyển 5 hộ trong vùng ảnh hưởng trực tiếp và nhiều hộ khác ở khu vực có khả năng bị ảnh hưởng bởi nguy cơ sạt lở núi với hơn 30 người đến nơi ở an toàn.

Trước đó, ngày 16 và sáng ngày 17/11, trong quá trình khảo sát thực địa, lực lượng tại chỗ xã Sơn Cẩm Hà và lực lượng của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 đặt tại xã Trà My đã kịp thời phát hiện nhiều vết nứt tại núi Ngang, khu vực xã Sơn Cẩm Hà xuất hiện nhiều vết nứt, có nguy cơ sạt lở cao.

Hiện trường khu vực sạt lở núi Ngang có nhiều vết nứt; trong đó có 2 vết nứt lớn, thuộc khu vực tổ 1 và tổ 2, thôn 5, xã Sơn Cẩm Hà kéo dài từ 800-1000 mét, chỗ rộng nhất đến 2 mét, nguy cơ sạt lở núi rất cao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Cẩm Hà Phạm Việt Hậu cho biết thêm.

Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3, Thượng tá Trần Quốc Ánh cho biết, trong mấy ngày qua, trên địa bàn có mưa to, khu vực Núi Ngang trải rộng trên địa bàn các xã Sơn Cẩm Hà, Thạnh Bình, Phước Trà đã xuất hiện nhiều vết nứt, có khả năng sẽ xảy ra sạt lở lớn.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3, phối hợp với chính quyền các địa phương và lực lượng tại chỗ vận động và tổ chức di dời 59 hộ dân với 224 nhân khẩu ở xã Sơn Cẩm Hà, thôn 1, thôn 2, xã Thạnh Bình và thôn Trà Huỳnh, xã Phước Trà đến nơi an toàn.

Dự báo trong đêm 17 và ngày 18/11, trên địa bàn Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 phụ trách, nhất là địa bàn khu vực núi Ngang, thuộc các xã Sơn Cẩm Hà, Thạnh Bình, Phước Trà có mưa to.

“Chúng tôi đang tiếp tục sử dụng flycam rà soát các khu vực lân cận các khu dân cư đã di chuyển đến nơi an toàn để phát hiện dấu hiệu bất thường ở khu vực đồi núi, kịp thời báo cáo về Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng chỉ đạo xử lý các bước tiếp theo, tuyệt đối không để xảy ra tình huống bất ngờ," Thượng tá Trần Quốc Ánh cho biết thêm./.

Đà Nẵng: Xã Hùng Sơn di dời khẩn cấp 664 người sau vụ sạt lở đất Chính quyền xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức di dời 171 hộ với 664 người ở hai thôn ra khỏi vùng nguy hiểm ngay trong đêm sau vụ sạt lở đất nghi vùi lấp 3 người.