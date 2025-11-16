Huế: Quốc lộ 49 bị sạt lở, một số tuyến đường ở miền núi bị ngập do mưa lớn

Chiều 16/11, theo thông tin từ Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế, hiện nay trên địa bàn các xã vùng núi thuộc huyện A Lưới cũ đang có mưa lớn, gây sạt lở taluy dương trên tuyến Quốc lộ 49, tại km 76+300 (địa bàn xã A Lưới 3).

Các lực lượng đơn vị đang trực gác tại hiện trường và sẽ xử lý tình trạng sau khi trời tạnh mưa.

Tại điểm giao thông, ghi nhận lượng lớn đất núi và cây cối sạt lở, tràn qua mặt đường, khiến giao thông ách tắc.

Mưa lớn cũng khiến một số tuyến đường thuộc địa bàn xã A Lưới 3 bị ngập sâu, nước chảy xiết bởi địa hình dốc núi.

Công ty cổ phần Quản lý và Xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế đã bố trí nhân lực và máy xúc lật tại hiện trường để khắc phục tình trạng đá tràn qua mặt đường, đảm bảo không gây gián đoạn giao thông lâu dài trên các tuyến đường.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế, từ ngày 15-19/11, đợt không khí lạnh tăng cường gây mưa lớn diện rộng, biển động mạnh, sóng biển cao.

Trên đất liền, nhiệt độ giảm sâu, trời chuyển rét về đêm và sáng. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ, lũ lụt, lũ quét và sạt lở, trượt lở đất ở vùng đồi núi và ven các sông suối ở các phường/xã như A Lưới 1-5, Long Quảng, Phong Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc...

Ngoài ra, vùng thấp trũng thuộc hạ du các sông trên toàn thành phố có nguy cơ cao ngập, ngập lụt, ngập úng đô thị và những nơi có hệ thống thoát nước kém./.

