Huế: Sạt lở nghiêm trọng bờ sông Hương ảnh hưởng đến hàng chục hộ dân

Đợt mưa lũ đặc biệt lớn kéo dài từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11/2025 trên địa bàn thành phố Huế đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản cho người dân. Riêng tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế, hàng chục hộ dân sống ven sông Hương đang bị uy hiếp bởi tình trạng sạt lở nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng, tài sản. Ngoài ra, hạ tầng giao thông ở nơi đây cũng bị hư hại nặng.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, tại tổ dân phố Cư Chánh 2, phường Thủy Xuân, một số hộ dân sống ven sông Hương, có khu vườn, nhà ở bị nước lũ chảy xiết, xoáy sâu vào bên trong, gây sạt lở nghiêm trọng hơn 20m.

Đặc biệt, những mảng đất lớn ven sông vẫn không ngừng sụt lún, khu vườn hình thành những vết rạn nứt sâu hoắm, kéo dài khoảng 30 m. Điều này khiến người dân nơi đây luôn thấp thỏm, lo sợ tình trạng sạt lở sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của họ.

Sống ở trên mảnh đất ven sông này hàng chục năm, nhưng đây là lần đầu tiên anh Thân Bá Tuấn (trú tại phường Thủy Xuân, thành phố Huế) mới chứng kiến đợt lũ cao như vậy. Lũ cao, nước sông Hương chảy xiết khiến cho mảnh đất khu vườn của nhà anh bị sạt lở hơn 20m.

Anh Tuấn chia sẻ: “Mặc dù đã xây kè để ngăn chặn sạt lở. Nhưng đợt lũ này nước chảy xiết, ngập cao khiến cho mảnh đất ven sông của gia đình tôi bị sạt sâu, cuốn trôi nhiều hoa màu, cây ăn quả lâu năm. Điều khiến tôi lo lắng là tình trạng sạt lở vẫn đang có nguy cơ tiếp tục xảy ra, ăn sâu hết phần đất vườn và ngôi nhà tôi đang sinh sống. Tôi mong muốn được các cấp, chính quyền quan tâm có biện pháp kịp thời để ngăn chặn tình trạng sạt lở này.”

Ngoài ảnh hưởng đến tài sản của người dân, đợt lũ vừa qua cũng gây ra 5 điểm sạt lở lớn làm hư hỏng hạ tầng giao thông trên địa bàn phường Thủy Xuân. Cụ thể tại Km33+700 đến Km33+900) sạt lở kéo dài 200m; km 00+150-km 00+200 tỉnh lộ 25 sạt lở dài 50m; tuyến đường xóm Hói TDP La Khê sạt lở dài 200 m; tuyến đường Tái định cư Dạ Khê sạt 50m.

Tỉnh lộ 13 bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt giao thông. (Ảnh: Mai Trang/TTXVN)

Ngôi nhà bà Nguyễn Thị Tí (trú tại Phường Thủy Xuân, thành phố Huế) chỉ cách điểm sạt lở tại km 00+150-km 00+200 tỉnh lộ 25, khoảng 3m. Lo lắng về việc sạt lở có thể ảnh hưởng đến ngôi nhà của mình, bà Tí chia sẻ: “Tôi lo sợ tình trạng sụt lún này sẽ tiếp tục xảy ra nghiêm trọng hơn, đe dọa tài sản và tính mạng của gia đình. Tôi mong muốn các cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục để tuyến đường sớm lưu thông, đảm bảo an toàn cho mọi người sống xung quanh tuyến đường này.”

Trước tình hình sạt lở nghiêm trọng ven bờ sông Hương trên địa bàn phường Thủy Xuân, chính quyền địa phương đã khẩn trương kiểm tra, nắm tình hình và có báo cáo kịp thời với Ủy ban Nhân dân thành phố Huế.

Ông Nguyễn Văn Lân, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công phường Thủy Xuân (thành phố Huế) cho hay, hiện địa phương đã rà soát, thống kê thiệt hại của bà con nhân dân bị ảnh hưởng do đợt lũ vừa qua.

Đặc biệt, tình trạng sạt lở nghiêm trọng ven bờ sông Hương có nguy cơ tiếp tục xảy ra. Điều này đã ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân. Trước hình đó, chính quyền địa phương cũng đã động viên người dân, và có báo cáo chi tiết để gửi cấp trên, với mong muốn cơ quan chức năng sớm khắc phục tình trạng sạt lở này.

Theo báo cáo, đợt lũ lụt vừa qua trên địa bàn thành phố Huế đã gây sạt lở bờ sông Hương, sông Bồ, sông Ô Lâu và các sông khác với tổng chiều dài hơn 10 km; hơn 30 km kênh mương, 30 đập tạm, đê bao nội đồng bị trôi; hàng chục trạm bơm bị ngập nước, sạt lở hư hỏng.

Ngoài ra, các bờ biển ở phường Thuận An, xã Vinh Lộc (thành phố Huế) bị xâm thực sâu, và tiếp tục xói mòn gây ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng thiết yếu, hoạt động kinh doanh và đời sống của người dân./.

