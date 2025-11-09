Huế: Huy động lực lượng chung tay tổng vệ sinh đường phố sau mưa lũ

Ngày 9/11, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế huy động toàn bộ các sở ban ngành, đoàn thể, địa phương, lực lượng công an, bộ đội... chung tay với người dân tổng vệ sinh môi trường sau lũ lụt, gắn với phong trào "Ngày Chủ nhật xanh".

Ông Phan Thiên Định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho hay hiện nay trên địa bàn thành phố tồn đọng một số lượng lớn rác thải trên nhiều tuyến phố và nhiều địa điểm khác chưa được xử lý kịp thời có thể dẫn đến nguy cơ dịch bệnh, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, hoạt động giao thông, du lịch và kinh tế địa phương.

Nhằm giải quyết kịp thời, triệt để công tác vệ sinh môi trường do ảnh hưởng của lũ lụt, đồng thời tiếp tục duy trì, đẩy mạnh hoạt động ra quân thực hiện phong trào "Ngày Chủ nhật xanh" trên địa bàn, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế phát động phong trào tổng vệ sinh theo các khu vực phân công cho các đơn vị, địa phương.

Cùng tham gia tổng vệ sinh cùng với các bạn đoàn viên, bạn Hồ Xuân Minh, sinh viên Đại học Luật (Đại học Huế)chia sẻ: "Sau lũ lụt rác thải rất nhiều khiến cho môi trường thành phố Huế bị ô nhiễm. Em mong muốn góp một chút sức lực, chung tay với mọi người làm sạch đường phố, trường học nhằm mang lại môi trường xanh, sạch trở lại."

Anh Lê Văn Tý ở phường Phú Xuân vui vẻ nói: "Huế luôn được mệnh danh là thành phố xanh, sạch. Tuy vậy, sau đợt lũ lụt kéo dài, đường phố có rất nhiều rác. Với mong muốn cùng chung tay với mọi người để làm sạch môi trường của thành phố, tôi đã kêu gọi các thành viên trong gia đình cùng dành một ngày để vệ sinh đường phố, làm sạch cảnh quan."

Trước đó, từ ngày 22/10-6/11, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã điều động 43.290 lượt người, 1.352 lượt phương tiện tham gia hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ, di dời bà con về nơi ở ban đầu.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 điều động 500 cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn 968 tham gia hỗ trợ khắc phục sau mưa lũ.

Chiều 30/10, Công an thành phố Huế đã huy động trên 4.800 lượt cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng đơn vị E28, Công an tỉnh Quảng Trị ra quân thực hiện các nhiệm vụ cứu trợ cho người dân vùng lũ, tham gia dọn dẹp, làm vệ sinh các điểm trường học, bệnh viện, các gia đình chính sách và tuyến đường giao thông tại các khu vực, địa bàn nước lũ rút.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân các phường, xã phường đã huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ./.

Huế ước tính thiệt hại trên 3.272 tỷ đồng do lũ lớn Đợt mưa đặc biệt lớn tại Huế đã gây ra thiệt hại nặng nề về người, cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực với 15 người thiệt mạng, ước tính tổng thiệt hại về kinh tế trên 3.272 tỷ đồng.