Hỗ trợ bổ sung 100 tỷ đồng cho thành phố Huế khắc phục thiệt hại do mưa lũ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 2428/QĐ-TTg ngày 1/11/2025 hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho thành phố Huế khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra (đợt 2).

Hỗ trợ khẩn cấp để ổn định đời sống người dân sau mưa lũ

Quyết định nêu rõ hỗ trợ 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho thành phố Huế để tiếp tục khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra và sớm ổn định đời sống người dân sau mưa lũ như đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 17049/BTC-NSNN ngày 1/11/2025.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về các nội dung, số liệu báo cáo và đề xuất, kiến nghị, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban Nhân dân thành phố Huế chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Mưa lớn kéo dài gây thiệt hại nghiêm trọng tại miền Trung

Từ ngày 22-28/10/2025, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, không khí lạnh và hoạt động của đới gió đông trên cao, mưa lớn kéo dài nhiều ngày với lượng mưa kỷ lục, cùng với thủy triều cao, đã gây lũ, ngập lụt lịch sử tại các tỉnh, thành phố: Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi, mức lũ đã bằng và vượt so với năm 2020 gây ngập sâu trên diện rộng, ảnh hưởng rất lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, làm đảo lộn cuộc sống và sinh hoạt của nhân dân, sản xuất, kinh doanh bị đình trệ.

Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, kịp thời hỗ trợ các địa phương

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống, ứng phó với mưa lũ từ sớm, từ xa, kịp thời, hiệu quả, bám sát diễn biến tình hình.

Thủ tướng Chính phủ đã có 5 công điện chỉ đạo, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp chủ trì họp với các bộ, ngành, địa phương và đang trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo ứng phó mưa lũ (Công điện số 200/CĐ-TTg ngày 20/10/2025 về việc chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 12 và mưa lũ; Công điện số 202/CĐ-TTg ngày 22/10/2025 về tập trung phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Trung Bộ; Công điện số 203/CĐ-TTg ngày 27/10/2025 tập trung ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả mưa lũ lớn tại khu vực Trung Bộ; Công điện số 204/CĐ-TTg ngày 30/10/2025 về việc tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả biện pháp ứng phó, khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ, sớm ổn định đời sống nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh tại khu vực Trung Bộ; Công điện số 205/CĐ-TTg ngày 31/10/2025 về việc khẩn cấp hỗ trợ các địa phương miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ).

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã ký Quyết định số 2400/QĐ-TTg ngày 29/10/2025 hỗ trợ 350 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho 3 địa phương để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ, gồm: thành phố Huế 150 tỷ đồng, tỉnh Quảng Trị 100 tỷ đồng và tỉnh Quảng Ngãi 100 tỷ đồng.

Tiếp đó, tại Quyết định số 2427/QĐ-TTg ngày 01/11/2025, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2025 cho thành phố Đà Nẵng để đáp ứng yêu cầu khẩn cấp trước mắt và ổn định đời sống người dân sau mưa lũ./.

Nước sông Hương đang lên, nguy cơ ngập lụt trở lại ở thành phố Huế Dự báo từ chiều 1-3/11 tại thành phố Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; có nguy cơ cao gây ra lũ, lũ lụt, ngập lụt ở vùng thấp trũng thuộc hạ du các sông trên toàn thành phố.