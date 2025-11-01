Huế: Mực nước các sông tăng, còn gần 6.000 ngôi nhà bị ngập

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế cho biết, từ đêm 31/10 đến chiều 1/11, trên địa bàn đã xảy ra mưa lớn tập trung ở miền núi, lượng nước đổ về các sông lớn, làm cho mực nước các sông tăng lên.

Mực nước sông Hương tại Kim Long là 2,56m, trên báo động 2 là 0,56m. Mực nước trên sông Bồ tại Phú Ốc là 3,79m, dưới báo động 3 là 0,71m. Dự báo, trong đêm 1/11, mực nước trên sông Hương và sông Bồ dao động ở mức dưới báo động 3.

Chi cục trưởng Chi cục Thuỷ lợi và Biến đổi khí hậu thành phố Huế Đặng Văn Hoà cho biết, dự báo từ nay đến ngày 3/11, trên địa bàn thành phố có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến 150-300mm, có nơi trên 450mm; vùng núi thuộc các xã, phường: Các xã từ A Lưới 1 đến A Lưới 5, Phong Điền, Phong Thái, Hương Trà, Phú Bài, Hưng Lộc, Phú Lộc, Lộc An, Khe Tre, Chân Mây-Lăng Cô, Long Quảng, Nam Đông phổ biến từ 200-450mm, có nơi trên 700mm.

Từ ngày 3-5/11, thành phố tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá và lũ, lũ lụt, ngập lụt ở vùng thấp trũng thuộc hạ du các sông trên toàn thành phố.

Đợt mưa lũ đặc biệt lớn từ ngày 25-30/10, trên địa bàn thành phố Huế đã khiến 14 người chết và một người bị thương. Đến ngày 1/11, thành phố Huế còn 8/40 phường, xã còn ngập với mức ngập trung bình từ 0,3-5m, có nơi sâu hơn.

Trên địa bàn thành phố còn gần 6.000 ngôi nhà bị ngập với độ sâu ngập từ 0,3-0,7m; một số địa phương bị ảnh hưởng nặng như xã, phường: Quảng Điền, Phong Dinh, Hóa Châu, Phú Hồ…

Nhằm khắc phục hậu quả mưa lũ, toàn thành phố Huế đang triển khai tổng vệ sinh môi trường gắn với phong trào “Ngày chủ nhật xanh.”

Các lực lượng thực hiện theo phương châm “bốn tại chỗ,” ưu tiên xử lý khu vực trung tâm, trục giao thông trọng yếu, cơ sở y tế, trường học, các khu dân cư ngập sâu và công trình dân sinh; phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang, các ban, ngành chức năng và các tổ chức chính trị xã hội./.

