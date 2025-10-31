Bộ Công an gửi 30 tấn hàng hóa tiếp sức người dân vùng ngập lụt Huế

Chiều tối 31/10, tại thành phố Huế, 30 tấn hàng hóa cứu trợ gồm lương thực, nhu yếu phẩm của Bộ Công an gửi cho bà con vùng lũ Huế được bàn giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Thượng tá Lê Viết Phương, Trưởng phòng Hậu cần Công an thành phố Huế, cho biết tiếp nhận những tình cảm quý báu và những phần quà hết sức thiết thực từ Bộ Công an, Phòng Hậu cần Công an thành phố đã nhanh chóng huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ tham gia phân loại, đóng gói hàng hóa. Đơn vị sẽ nỗ lực hết sức để bảo đảm toàn bộ hàng hóa sẽ được vận chuyển và trao tận tay bà con tại các vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Được nhận hỗ trợ những suất quà của Bộ Công an, bà Tôn Nữ Thị Cúc, người dân khó khăn trong vùng ngập lụt, trú tại phường Phú Xuân chia sẻ: “Đợt lụt này lớn quá, cuốn trôi hết các vật dụng trong nhà, giờ nhà tôi không còn gì cả. Được các anh công an đến tận nơi trao suất quà này, tôi thật sự xúc động và ấm lòng."

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Xuân bày tỏ sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an là nguồn động viên to lớn, giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt. Chính quyền và người dân phường Phú Xuân rất cảm động và biết ơn những tình cảm quý giá trong lúc khó khăn này.

Nhằm sớm khắc phục hậu quả cho đợt lũ vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai huy động lực lượng, cán bộ nhân viên tham gia dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả mưa lũ; tập trung tìm kiếm, cứu nạn đối với người còn mất tích; cứu chữa miễn phí cho người bị thương; tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ lo hậu sự chu đáo cho người đã mất theo quy định và phong tục của địa phương; rà soát, tổng hợp số hộ dân cần hỗ trợ gạo cứu đói, để xử lý xuất cấp hỗ trợ kịp thời.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến của mưa lũ; kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống xảy ra./.

