Huế sẵn sàng khám, chữa bệnh trở lại, phun thuốc diệt khuẩn diện rộng sau lũ lụt

Nước lũ đã cơ bản rút ở nhiều địa bàn của thành phố Huế, ngày 31/10, các cơ sở y tế khẩn trương vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng để sẵn sàng cho hoạt động khám, chữa bệnh trở lại bình thường.

Với phương châm "nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó,, đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên y tế Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế đang khẩn trương phun xịt bùn non, vệ sinh môi trường trong khuôn viên cơ sở; đảm bảo đưa phòng cấp cứu trở lại hoạt động bình thường.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Đình Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế thông tin, trong những ngày diễn ra mưa lũ, bệnh viện vẫn triển khai chăm sóc tốt khoảng 400 bệnh nhân bị mắc kẹt, quan tâm an toàn của người nhà bệnh nhân.

Hiện nay, bệnh viện đang tập trung lắp đặt các máy móc, thiết bị y tế để kịp thời vận hành hoạt động điều trị nội trú trong ngày 31/10.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Kiêm Hảo, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế cho hay, ngành y tế địa phương đang tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp y tế dự phòng nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe nhân dân.

Các đơn vị tăng cường giám sát dịch tễ, phát hiện và xử lý kịp thời những bệnh dễ bùng phát sau lũ như tiêu chảy, sốt xuất huyết, cúm, đau mắt đỏ, bệnh ngoài da; tổ chức phun hóa chất khử khuẩn, diệt muỗi, xử lý nguồn nước sinh hoạt và hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, ăn chín uống sôi.

Ngành y tế phối hợp kiểm tra chất lượng nước sạch, hướng dẫn khử khuẩn giếng, bể nước và cấp phát Cloramin B cho người dân.

Các cơ sở y tế khẩn trương khôi phục hoạt động, vệ sinh khử khuẩn toàn bộ khuôn viên, bố trí nhân lực, trang thiết bị, thuốc men để khám, chữa bệnh; cử đội y tế lưu động đến vùng ngập sâu chăm sóc người dân, nhất là người già, trẻ em và phụ nữ mang thai; rà soát vật tư y tế, bổ sung kho dự trữ và thay thế thuốc hư hỏng.

Ngành đẩy mạnh kiểm tra an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, khu sơ tán, tuyên truyền người dân không sử dụng gia súc, gia cầm chết làm thực phẩm...

Nhân viên y tế xịt khử khuẩn tại Công an phường Hương An, thành phố Huế. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Hoạt động truyền thông được tăng cường qua các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa cơ sở, vận động toàn dân tổng vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm an toàn sức khỏe cộng đồng.

Các đợt mưa lũ cuối tháng 10/2025 đã khiến 47 cơ sở y tế ở thành phố Huế bị ngập lụt, bao gồm 35 trạm y tế và 12 bệnh viện, trung tâm thuộc Sở Y tế thành phố quản lý. Đến trưa 31/10, còn 3 đơn vị vẫn ngập lụt là các Trạm y tế phường Hóa Châu cơ sở 2, Thủy Thanh cơ sở 2, xã Phú Hồ cơ sở 3.

Nhìn chung, công tác khám và điều trị bệnh tại các cơ sở y tế tại thành phố đã cơ bản trở lại bình thường với hơn 15.500 ca bệnh điều trị nội trú; 674 phụ nữ mang thai trên 36 tuần được đảm bảo an toàn. Trong 24 giờ qua, toàn ngành ghi nhận 35 ca cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, lao động và 12 bệnh nhân được phẫu thuật.

Tất cả cơ sở trợ giúp xã hội của thành phố Huế đã hết ngập. Các cơ sở đã chuẩn bị, dự trữ lương thực, thực phẩm đảm bảo cho 1.355 đối tượng được trợ giúp. Tuy nhiên, các cơ sở đang đối mặt với khó khăn trong khâu vệ sinh khi lượng bùn sau lũ dày, nhiều nhưng hệ thống cấp nước sạch lại quá yếu.

Riêng Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Huế tuy không còn ngập nhưng đoạn đường từ đường tránh vào Trung tâm còn ngập sâu, không đi lại được. Trung tâm đã bố trí kíp trực theo phương án "4 tại chỗ," đảm bảo lực lượng ứng trực và quản lý, cấp dưỡng, hộ lý cho các đối tượng.

Ngoài ra, Trung tâm vẫn chưa được cấp điện nên khó khăn trong việc liên lạc và không sử dụng được máy tính, đường truyền mạng.

Trong ngày 31/10, Cục Y tế, Bệnh viện 199 (Bộ Công an) phối hợp Công an thành phố Huế tổ chức phun khử khuẩn Cloramin B diện rộng tại khu vực phường Vỹ Dạ, Hương An và một số địa bàn trọng điểm khác nhằm tiêu diệt mầm bệnh, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân sau lũ.

Bên cạnh đó, lực lượng Cục Y tế, Bệnh viện 199 cũng tặng thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị cho phòng, chống dịch bệnh, sơ cấp cứu cho Công an thành phố Huế./.

