Đà Nẵng: Cứu vớt an toàn 55 ngư dân tàu cá bị chìm trên biển

Trưa 17/12, Trung tá Lê Anh Túy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà (xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) cho biết, toàn bộ ngư dân trên tàu cá QNa 91917-TS gặp nạn trên biển đã được cứu vớt an toàn.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà về việc tàu cá QNa 91917-TS gặp nạn trên biển, đơn vị đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà phối hợp với gia đình các ngư dân và chính quyền địa phương khẩn trương nắm tình hình, xác minh thông tin vụ việc.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị thông báo cho các chủ tàu cá đang hoạt động gần khu vực tàu gặp nạn tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã trao đổi, thông tin tình hình vụ việc với Vùng Cảnh sát biển 2, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 và 4, cùng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Đắk Lắk, Quảng Ngãi huy động lực lượng, phương tiện phối hợp hỗ trợ cứu nạn.

Theo Trung tá Lê Anh Túy, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà, sáng 17/12, các tàu cá của ngư dân đang hoạt động trong khu vực tàu cá QNa 91917-TS bị cháy và chìm trên biển đã khẩn trương tiếp cận hiện trường để tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ.

Cụ thể, tại khu vực tàu cá gặp nạn, có 4 tàu cá gồm QNg 95454-TS, QNg 95179-TS (Quảng Ngãi), QNa 91234-TS (Đà Nẵng) và PY 90779-TS (Đắk Lắk) tham gia công tác cứu nạn.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 17/12, tàu cá QNa 91917-TS đang hoạt động trên biển tại vị trí cách đảo Đá Nam khoảng 110 hải lý về phía Đông Đông Bắc và cách bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng khoảng 535,4 hải lý về phía Đông Nam thì bất ngờ bốc cháy và bị chìm. Toàn bộ thuyền viên trên tàu đã nhảy xuống biển để thoát nạn.

Tàu cá QNa 91917-TS có công suất 1.242 CV, chiều dài 28m, hành nghề câu mực, do ông Huỳnh Văn Anh (sinh năm 1972, trú tại xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Tàu xuất bến lúc 17 giờ 30 phút ngày 11/11/2025, tại Trạm Kiểm soát Biên phòng An Hòa, thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà. Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 55 ngư dân./.

