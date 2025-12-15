Quảng Trị: Chìm tàu cá trên biển, 6 ngư dân may mắn được cứu sống

Ngày 15/12, thông tin từ Đồn Biên phòng Cồn Cỏ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho 6 ngư dân trên tàu cá bị chìm khi đang khai thác hải sản trên biển.

Cụ thể, lúc 13 giờ 20 phút ngày 15/12, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ nhận được tin báo từ ngư dân Bùi Đình Cam (sinh năm 1963, trú tại khu phố 5, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) là thuyền trưởng tàu cá mang số hiệu QT-90559-TS về việc khi tàu đang lao động sản xuất trên biển, cách đặc khu Cồn Cỏ khoảng 3 hải lý về hướng Đông Bắc thì bị sóng đánh chìm, thời điểm đó trên tàu có 6 thuyền viên và đề nghị đơn vị ứng cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Cồn Cỏ đã thông báo cho Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồng thời chuẩn bị lực lượng, phương tiện khẩn trương phối hợp ứng cứu; thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển gần khu vực tàu cá QT-90559-TS gặp nạn để hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn. Đơn vị cũng thông báo chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng liên quan phối hợp xử lý.

Qua hệ thống thông tin liên lạc và giám sát hoạt động nghề cá, tàu cá mang số hiệu QT-91090-TS do ông Bùi Văn Linh (sinh năm 1982, cùng trú khu phố 5, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng đang hoạt động gần khu vực tàu cá QT-90559-TS gặp nạn và đã tiếp cận được tàu gặp nạn, kịp thời cứu 6 ngư dân đảm bảo an toàn.

Đến 15 giờ cùng ngày, tàu cá QT-91090-TS đã đưa các thuyền viên của tàu gặp nạn vào bờ. Đồn Biên phòng Cồn Cỏ nhanh chóng phối hợp, đưa các ngư dân lên bờ, bố trí cán bộ, quân y tổ chức thăm khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu và động viên, hỗ trợ (tiền mặt) giúp các ngư dân vượt qua khó khăn.

Theo thống kê ban đầu, thiệt hại về tàu cá và ngư lưới cụ khoảng 3 tỷ đồng./.

