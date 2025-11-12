Cứu sống tám ngư dân bị chìm tàu tại cửa biển Nhật Lệ

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 Quảng Ninh đã phối hợp với Đồn Biên phòng Nhật Lệ cứu sống 8 ngư dân bị chìm tàu tại cửa biển Nhật Lệ (phường Đồng Hới, Quảng Trị).

Trước đó, vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 12/11, tàu cá QB 91138 TS do anh Hoàng Viết Thành (sinh năm 1992, trú Hà Thôn, phường Đồng Hới, Quảng Trị) làm thuyền trưởng khi vào đến cửa biển Nhật Lệ, cách bờ khoảng 500m thì bị sóng đánh chìm.

Các thuyền viên phát tín hiệu yêu cầu cứu hộ khẩn cấp. Lúc đó, trên thuyền có 8 thuyền viên.Nhận tin báo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 Quảng Ninh phối hợp với lực lượng Đồn Biên phòng Nhật Lệ khẩn trương thực hiện cứu hộ các thuyền viên. Hiện 8 thuyền viên đã được đưa lên bờ an toàn và chăm sóc y tế.

Được biết, tàu cá QB 91138 TS dài 16,5m công suất 450 CV làm nghề lồng xếp, xuất bến lúc 0 giờ 15 phút ngày 8/11 tại cửa Nhật Lệ, khi tàu đang vào bờ thì gặp nạn./.