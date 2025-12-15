Đại hội Hội người Việt Nam tại Fukuoka: Thắt chặt đoàn kết, phát triển bền vững

Ngày 14/12, tại trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản), Đại hội đại biểu Hội người Việt Nam tại Fukuoka (AVF) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2027 đã được tổ chức trọng thể.

Đây là sự kiện chính trị-xã hội quan trọng của cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu, phía Trung Nam Nhật Bản, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự trưởng thành của AVF trong chặng đường đồng hành cùng cộng đồng kiều bào.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, tham dự và chỉ đạo Đại hội có bà Vũ Chi Mai, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka (Nhật Bản), ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch AVF, cùng đại diện các hội đoàn người Việt Nam tại Kyushu, các tổ chức cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Fukuoka và khu vực lân cận.

Tại Đại hội, Ban chấp hành AVF đã điểm lại những mặt công tác của hội trong nhiệm kỳ 2023-2025, nhấn mạnh cộng đồng người Việt tại Nhật Bản nói chung, tại Fukuoka và khu vực Kyushu nói riêng tiếp tục gia tăng nhanh về số lượng, đa dạng về thành phần, ngành nghề và độ tuổi.

Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác tập hợp, đoàn kết, hỗ trợ đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của bà con kiều bào.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội người Việt Nam tại Fukuoka khóa IV. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Với nhận thức rõ trách nhiệm của mình trước cộng đồng, AVF đã xác định rõ phương châm hoạt động: kết nối cộng đồng, lan tỏa văn hóa Việt, đồng hành cùng bà con xa quê.

Dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka cùng với sự tâm huyết và trách nhiệm của Ban Chấp hành Hội, AVF đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, để lại những dấu ấn rõ nét.

Nổi bật trong nhiệm kỳ qua là các chương trình Xuân Quê Hương-Tết Cộng đồng được tổ chức thường niên, trở thành không gian văn hóa ấm áp, góp phần giữ gìn phong tục, tập quán truyền thống, củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại Fukuoka.

Ngày hội Đại đoàn kết người Việt Nam tại Nhật Bản-Fukuoka từng bước trở thành một hoạt động có ý nghĩa biểu tượng, thể hiện sinh động tinh thần gắn bó, tương thân tương ái của cộng đồng người Việt tại Kyushu, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh cộng đồng người Việt đoàn kết, trách nhiệm và tích cực hội nhập với xã hội sở tại.

Cùng với các hoạt động văn hóa-cộng đồng, AVF đã tích cực triển khai công tác hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ người lao động, thực tập sinh và du học sinh gặp khó khăn, kịp thời đồng hành cùng bà con trong những trường hợp tai nạn, rủi ro và biến cố, qua đó khẳng định vai trò là điểm tựa tinh thần đáng tin cậy của cộng đồng người Việt tại Fukuoka.

Công tác giữ gìn và lan tỏa tiếng Việt cũng được Hội chú trọng thông qua việc phát triển các lớp học tiếng Việt dành cho thế hệ thứ hai, thứ ba, góp phần nuôi dưỡng tình yêu tiếng mẹ đẻ, gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Thông qua các hoạt động cộng đồng, giao lưu văn hóa và việc vận động bà con tuân thủ pháp luật nước sở tại, AVF từng bước xây dựng hình ảnh người Việt Nam ngày càng đẹp hơn, văn minh hơn trong mắt chính quyền và người dân sở tại.

Về phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2025-2027, AVF xác định những mục tiêu mới, toàn diện và dài hơi hơn, hướng tới xây dựng cộng đồng người Việt tại Kyushu đoàn kết, văn minh, hội nhập sâu rộng và phát triển bền vững.

Theo đó, AVF sẽ tiếp tục củng cố tổ chức Hội, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành, đồng thời đổi mới phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, phù hợp với quy mô và nhu cầu ngày càng đa dạng của cộng đồng.

Ông Hoàng Xuân Dũng (trái) được bầu giữ chức Chủ tịch AVF khóa IV. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Hội đặt trọng tâm vào việc tổ chức các hoạt động cộng đồng ngày càng bài bản, quy mô và có chiều sâu, tiếp tục phát triển phong trào dạy và học tiếng Việt, lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc tới thế hệ trẻ.

Công tác hỗ trợ pháp lý, đời sống và việc làm cho bà con, đặc biệt là người lao động, thực tập sinh và du học sinh, sẽ tiếp tục được nâng cao về chất lượng và hiệu quả, thông qua các hoạt động tư vấn, hỗ trợ thiết thực.

Một trong những định hướng quan trọng của nhiệm kỳ mới là mở rộng hợp tác với các địa phương, tổ chức của Nhật Bản trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa và cộng đồng; đồng thời xây dựng đội ngũ nhân sự AVF vững mạnh, phát triển mạng lưới tình nguyện viên rộng khắp khu vực Kyushu.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch AVF, khẳng định Đại hội lần thứ IV không chỉ là dịp tổng kết, nhìn lại chặng đường đã qua, mà còn là thời điểm quan trọng để cộng đồng cùng nhau lựa chọn một Ban Chấp hành mới là một tập thể tâm huyết, bản lĩnh, đại diện cho ý chí và nguyện vọng chính đáng của người Việt tại Fukuoka.

Mỗi người Việt tại Fukuoka cần phải xác định sẽ là một đại sứ văn hóa, là một nhịp nối yêu thương, là một phần của sức mạnh cộng đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka Vũ Chi Mai đánh giá cao những kết quả mà AVF đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy các thành quả đã có.

Tổng Lãnh sự nhấn mạnh yêu cầu Hội cần đổi mới phương thức hoạt động, mở rộng đối tượng tham gia, đặc biệt là thanh niên, trí thức và doanh nhân, qua đó đóng góp ngày càng thiết thực cho cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, cho quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của người Việt và giảm thiểu các vấn đề tiêu cực trong cộng đồng.

Khẳng định sự đồng hành của cơ quan đại diện, bà Vũ Chi Mai nhấn mạnh, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka sẽ luôn phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng Hội Người Việt Nam tại Fukuoka trong chặng đường phía trước.

Tại Đại hội, để ghi nhận những đóng góp tích cực, bền bỉ của tập thể và cá nhân trong nhiệm kỳ 2023-2025, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã công bố và trao khen thưởng cho các cá nhân tiêu biểu của AVF.

Đây là sự ghi nhận quan trọng của cơ quan đại diện Việt Nam đối với những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và sự cống hiến tự nguyện của các cá nhân đã tích cực đóng góp cho công tác cộng đồng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam tại Kyushu.

Ra mắt Ban chấp hành AVF khóa IV. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Cũng trong khuôn khổ Đại hội, Ban Chấp hành Hội Người Việt Nam tại Fukuoka khóa IV, nhiệm kỳ 2025-2027 đã được kiện toàn và ra mắt Đại hội trên tinh thần dân chủ, thống nhất cao, thể hiện sự tín nhiệm của cộng đồng đối với đội ngũ lãnh đạo Hội trong giai đoạn phát triển mới.

Theo đó, ông Nguyễn Duy Anh được Đại hội tín nhiệm giữ vai trò Chủ tịch danh dự Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, tiếp tục đồng hành, định hướng và hỗ trợ Ban chấp hành khóa mới bằng uy tín, kinh nghiệm và tâm huyết đã được khẳng định trong quá trình xây dựng và phát triển Hội.

Đại hội đã bầu ông Hoàng Xuân Dũng giữ chức Chủ tịch AVF khóa IV, nhiệm kỳ 2025-2027. Ban Chấp hành khóa mới là tập thể quy tụ những cá nhân tâm huyết, trách nhiệm và có uy tín trong cộng đồng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của đông đảo bà con người Việt tại Fukuoka và khu vực Kyushu.

Đại hội đại biểu Hội người Việt Nam tại Fukuoka lần IV, nhiệm kỳ 2025-2027 khép lại trong không khí đoàn kết, đồng thuận cao, mở ra giai đoạn phát triển mới cho AVF.

Với nền tảng đoàn kết cộng đồng, sự đồng hành của cơ quan đại diện Việt Nam và quyết tâm của Ban Chấp hành khóa mới, AVF được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, đóng góp tích cực vào việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản./.

Thắt chặt tình cảm gắn bó cộng đồng Việt Nam và với người dân Nhật Bản Với sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản đã giải bóng đá của cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kyushu-Nhật Bản.