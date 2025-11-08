Việt Nam-Nhật Bản kết nối doanh nghiệp qua hội thảo kinh tế tại Fukuoka

Ngày 7/11, tại thành phố Fukuoka của Nhật Bản đã diễn ra Hội thảo “Hướng tới Việt Nam - Mở rộng và phát triển thị trường.”

Sự kiện do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Fukuoka, Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Kumamoto, Công ty Newtatco (Việt Nam) và Công ty Business Support World (Nhật Bản) đồng tổ chức nhằm chia sẻ thông tin, thúc đẩy các doanh nghiệp Nhật Bản ở khu vực Kyushu tiếp cận và mở rộng hơn nữa sang thị trường Việt Nam.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, tham dự hội thảo về phía Việt Nam có bà Vũ Chi Mai, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka; ông Nguyễn Huy Hà, Phó Giám đốc Trung tâm hợp tác quốc tế của Công ty Newtatco.

Về phía Nhật Bản có ông Aiichiro Ryuu, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Kumamoto; bà Beppu Michiyo, Cố vấn Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Fukuoka, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Business Support World.

Ngoài ra, còn có hơn 150 đại biểu đến từ các hiệp hội kinh tế, doanh nghiệp, học giả và cơ sở đào tạo của Nhật Bản cũng tới tham dự hội thảo.

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Vũ Chi Mai nhấn mạnh mục tiêu của hội thảo là tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin và thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp hai nước, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang mở rộng thị trường và phát triển kinh tế bền vững.

Vừa qua, Việt Nam đã thực hiện một cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo cú hích và động lực mạnh mẽ để các doanh nghiệp Việt Nam chuyển mình, phát triển theo hướng số hóa, xanh hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời cũng tạo cơ sở và điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp Nhật Bản.

Đại biểu tham dự Hội thảo đặt câu hỏi về tiềm năng của thị trường Việt Nam. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Tại hội thảo, bà Beppu Michiyo và ông Nguyễn Huy Hà lần lượt trình bày về tình hình kinh tế khu vực châu Á và tiềm năng hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

Hai diễn giả nhấn mạnh đến các lợi thế nổi bật của Việt Nam như môi trường chính trị ổn định, lực lượng lao động trẻ, tốc độ tăng trưởng cao và chính sách khuyến khích đầu tư hấp dẫn.

Bà Beppu cho rằng Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất và thị trường tiêu dùng năng động của Đông Nam Á, đồng thời là đối tác tin cậy của Nhật Bản trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong khi đó, ông Nguyễn Huy Hà tập trung phân tích xu hướng phát triển công nghệ, sự mở rộng của các nền tảng thương mại điện tử và tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và thương mại điện tử, đều là những lĩnh vực phù hợp với xu thế phát triển toàn cầu.

Ông Aiichiro Ryuu, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Kumamoto-nhấn mạnh quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản, đặc biệt với các địa phương như Kyushu, đang phát triển mạnh mẽ và thực chất.

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp tỉnh Kumamoto Aiichiro Ryuu phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Ông đánh giá cao vai trò cầu nối của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka trong việc thúc đẩy giao lưu, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước kết nối, mở rộng thị trường và hợp tác đầu tư, đồng thời bày tỏ kỳ vọng thông qua các sự kiện như hội thảo lần này, doanh nghiệp ở Kyushu sẽ tìm thấy nhiều cơ hội hợp tác mới, đóng góp cho tăng trưởng bền vững của hai quốc gia.

Tại phần thảo luận, đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản đặt nhiều câu hỏi thể hiện sự quan tâm lớn tới môi trường đầu tư tại Việt Nam như thời gian xin cấp phép đầu tư hay những chính sách ưu đãi cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Hội thảo đã tạo không gian gặp gỡ, trao đổi cởi mở, giúp doanh nghiệp hai nước chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận về xu hướng phát triển, nhu cầu hợp tác và chiến lược thâm nhập thị trường Việt Nam của các doanh nghiệp Nhật Bản trong thời gian tới.

Hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động ngoại giao kinh tế năm 2025 do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka chủ trì nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 15 năm thành lập Tổng Lãnh sự quán và đẩy mạnh các chương trình hợp tác Việt-Nhật trong giai đoạn phát triển mới./.

Hoạch định các chính sách hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong tương lai Quan hệ Việt Nam-Nhật Bản hiện nay được xây dựng trên cơ sở hợp tác bền vững và cùng có lợi, trải dài trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quốc phòng, giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa và xã hội.