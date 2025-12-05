Kết nối trung tâm cảng biển Hải Phòng của Việt Nam và Bỉ

Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào kinh tế toàn cầu, các địa phương năng động với lợi thế chiến lược đang chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác quốc tế nhằm thu hút đầu tư chất lượng cao.

Hải Phòng - trung tâm cảng biển hàng đầu miền Bắc, không chỉ là điểm trung chuyển thương mại quan trọng, mà còn được đánh giá là “cửa ngõ công nghiệp” với hệ sinh thái logistics phát triển nhanh, bền vững.

Trong nỗ lực mở rộng quan hệ hợp tác và giới thiệu tiềm năng, đoàn công tác thành phố Hải Phòng đã có chuyến thăm và làm việc tại thành phố Antwerp của Bỉ, một trong những trung tâm logistics hàng đầu châu Âu.

Tại thành phố Antwerp, ngày 4/12, các doanh nghiệp và cơ quan chính quyền sở tại đã tham dự hội thảo, với chủ đề “Khám phá địa điểm đầu tư thế hệ mới tại Hải Phòng.”

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác Hải Phòng do Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu dẫn đầu, cùng sự tham gia của các doanh nghiệp thành phố.

Đại diện Thượng viện Bỉ, chính quyền Antwerp và các doanh nghiệp Bỉ đang đầu tư tại Việt Nam cũng có mặt, bên cạnh Đại sứ Nguyễn Văn Thảo, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên minh châu Âu (EU).

Hải Phòng và Antwerp-Bruges - hai thành phố cảng có tầm chiến lược hàng đầu ở Đông Nam Á và châu Âu - đang thể hiện nhiều điểm tương đồng đáng chú ý. Cả hai đều đóng vai trò cửa ngõ xuất nhập khẩu, xử lý khối lượng hàng hóa khổng lồ mỗi năm và là đầu mối logistics của các vùng kinh tế rộng lớn.

Hải Phòng, với hệ thống cảng Lạch Huyện-Đình Vũ-Cát Hải, đã trở thành cảng lớn nhất miền Bắc Việt Nam và cả Đông Nam Á, kết nối thuận lợi với thị trường Đông Bắc Á thông qua nhiều phương thức vận tải.

Trong khi đó, Antwerp-Bruges là cảng lớn thứ hai châu Âu, dẫn đầu trong lĩnh vực hàng hóa hóa chất và xe hơi, xử lý tới 290 triệu tấn hàng mỗi năm, hơn 10 triệu TEU container, đồng thời kết nối sâu vào nội địa châu Âu.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Tiến Châu khẳng định Hải Phòng luôn xem sự phát triển của doanh nghiệp là thước đo hiệu quả của chính quyền. Với tinh thần coi những mục tiêu và khó khăn của doanh nghiệp cũng là trách nhiệm chung của thành phố, ông nhấn mạnh Hải Phòng cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư quốc tế yên tâm hợp tác và phát triển bền vững trong dài hạn.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Bruno Jaspaert, Tổng giám đốc Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C và Chủ tịch Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), đánh giá cao lợi thế mà các doanh nghiệp châu Âu có thể khai thác khi chuyển dịch hoạt động sang Hải Phòng.

Ông Bruno Jaspaert, Tổng giám đốc Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C và ông Lê Trung Kiên, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng trao Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên tại Hội nghị xúc tiến đầu tư. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Theo ông, yếu tố hấp dẫn không chỉ nằm ở sự hỗ trợ mạnh mẽ của chính quyền Hải Phòng mà còn ở gói ưu đãi toàn diện dành cho các nhà đầu tư, bao gồm cả ưu đãi về thuế và việc hình thành khu phi thuế quan tại địa phương.

Ông Bruno ví Hải Phòng như một “cửa ngõ chiến lược” của miền Bắc Việt Nam, tương đồng với vị trí của Antwerp tại châu Âu: nơi nguyên liệu đi vào và sản phẩm hoàn thiện xuất ra, kết nối thị trường rộng lớn phía sau.

Ông Bruno nhấn mạnh cảng Antwerp (Bỉ) và Rotterdam (Hà Lan) đã mở cửa toàn bộ thị trường châu Âu, tương tự vai trò hiện nay của Hải Phòng đối với miền Bắc Việt Nam.

Ông khẳng định tầm quan trọng của một hệ thống cảng biển được đầu tư phát triển, coi đó là dấu hiệu vững chắc cho tương lai kinh tế. Theo ông, Việt Nam đang có mức tăng trưởng ấn tượng, với tốc độ 8% trong năm nay và Hải Phòng chính là mắt xích quan trọng trong bức tranh ấy.

Tiếp nối những định hướng chiến lược này, đại diện Tập đoàn OMGEVING đã giới thiệu bản Quy hoạch tổng thể ý tưởng cho Khu Kinh tế Nam Hải Phòng (SPHEZ), dự án vừa được hoàn tất với sự phối hợp của Van Aelst Nguyen & Partners (VA-NG) và đối tác DEEP C.

Dự án có quy mô lên tới 20.000ha, được kỳ vọng trở thành một động lực kinh tế chiến lược, góp phần củng cố vai trò của Hải Phòng trên bản đồ phát triển quốc gia và khu vực.

SPHEZ, nằm tại khu vực ven biển phía Nam thành phố, đã được Chính phủ Việt Nam phê duyệt thành lập vào năm 2024.

Quy hoạch không chỉ nhắm đến tăng trưởng kinh tế mà còn xây dựng các tham vọng phát triển bền vững mạnh mẽ, hướng tới mô hình phát triển toàn diện. Trong đó, mạng lưới “xanh-xanh” (blue-green network) được xem là điểm nhấn quan trọng nhất, đóng vai trò xương sống sinh thái và không gian phát triển của toàn bộ khu kinh tế.

Chia sẻ quan điểm từ chính quyền sở tại, Phó Thị trưởng thành phố Antwerp phụ trách giáo dục, kinh tế xã hội, bà Nabilla Ait Daoud, bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với Hải Phòng, đồng thời nhắc lại mối quan hệ kéo dài 28 năm giữa thành phố và Tổ hợp DEEP C.

Bà đánh giá cao sự hợp tác giữa ACKERMANS & VAN HAAREN, DEEP C và Hải Phòng, coi đây là minh chứng rõ nét cho tiềm năng phát triển bền vững dựa trên mối quan hệ kinh tế tin cậy.

Trong khuôn khổ hội thảo, lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng và đại diện Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C đã trao đổi Bản ghi nhớ hợp tác, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực thu hút đầu tư chiến lược.

Với vị thế cảng biển đặc biệt, hạ tầng công nghiệp ngày càng hoàn thiện và chính sách cởi mở, Hải Phòng đang khẳng định mình là điểm đến tiềm năng của các nhà đầu tư châu Âu trong hành trình mở rộng hoạt động sang châu Á./.

