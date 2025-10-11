Việt Nam-Bỉ-EU chung tay vì phát triển xanh và bền vững

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trong khuôn khổ Diễn đàn Cửa ngõ toàn cầu lần thứ hai (Global Gateway) tại Brussels (Vương quốc Bỉ), ngày 10/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã có các cuộc làm việc quan trọng với Chủ tịch Hạ viện Liên bang Bỉ, Peter De Roover và Cao uỷ về đối tác quốc tế của Ủy ban châu Âu (EC), Jozef Sikela, nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam-Bỉ và Việt Nam-Liên minh châu Âu (EU) trên nhiều lĩnh vực trọng tâm.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Hạ viện Liên bang Bỉ đã hỏi thăm tình hình bão lũ tại Việt Nam, bày tỏ chia sẻ sâu sắc với người dân Việt Nam trước những thiệt hại do thiên tai gây ra.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, trong đó có Bỉ, khẳng định đây là nguồn động viên quý báu đối với nhân dân Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ song phương, khẳng định quyết tâm triển khai hiệu quả các kết quả đạt được sau chuyến thăm của Nhà Vua và Hoàng hậu Bỉ tới Việt Nam (tháng 4/2025).

Hai bên hoan nghênh việc Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Bỉ ký Thỏa thuận hợp tác (2/2025), coi đây là nền tảng quan trọng để cụ thể hóa các lĩnh vực hợp tác trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng đánh giá cao vai trò của Bỉ trong EU, đề nghị Bỉ sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) trong năm 2025, qua đó khuyến khích các doanh nghiệp Bỉ đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như hậu cần, cảng biển và năng lượng tái tạo.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và Chủ tịch Hạ viện Bỉ Peter De Roover. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bỉ hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế biển và nghề cá bền vững, đồng thời có tiếng nói tích cực thúc đẩy Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Là Đối tác chiến lược về nông nghiệp, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong phát triển nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thông minh và các giải pháp ứng phó xâm nhập mặn, hạn hán, nhất là tại Đồng bằng sông Cửu Long, góp phần thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững ở Việt Nam.

Chủ tịch Hạ viện Liên bang Bỉ nhất trí tăng cường trao đổi giữa các Ủy ban chuyên môn, nghị sĩ trẻ và Nhóm nghị sĩ hữu nghị, đồng thời đẩy mạnh phối hợp tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Diễn đàn Nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF), Hội nghị Đối tác Nghị viện Á-Âu (ASEP) và Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA).

Ông khẳng định Bỉ coi trọng hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thương mại-đầu tư, nông nghiệp công nghệ cao, logistics thông minh và ứng phó biến đổi khí hậu.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cảm ơn và đánh giá cao việc Hạ viện Bỉ là nghị viện nước ngoài đầu tiên thông qua Nghị quyết ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, đề nghị hai bên triển khai Nghị quyết này qua các dự án cụ thể hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục hệ sinh thái và giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

Phó Thủ tướng cũng nhắc lại việc Việt Nam miễn thị thực 45 ngày cho công dân 12 nước châu Âu, trong đó có Bỉ, khi vào Việt Nam du lịch; đồng thời đề nghị Bỉ xem xét miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ của Việt Nam, tạo thuận lợi cho hợp tác và trao đổi đoàn.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng truyền đạt lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Chủ tịch Hạ viện Liên bang Bỉ thăm chính thức Việt Nam trong thời gian tới. Chủ tịch Hạ viện vui vẻ nhận lời và nhất trí sẽ trao đổi qua kênh ngoại giao để thu xếp thời điểm phù hợp.

Cũng trong ngày 10/10, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã gặp Cao uỷ về đối tác quốc tế của EC Jozef Sikela.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm việc với Cao ủy châu Âu phụ trách Đối tác quốc tế, Jozef Sikela. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Hai bên đánh giá Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu (Global Gateway) của EU có nhiều điểm tương đồng với định hướng phát triển của Việt Nam và nhất trí thúc đẩy các dự án hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng xanh, kết nối số, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó củng cố quan hệ Đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam-EU.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Thủ tướng đã thăm và gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ và Phái đoàn Việt Nam bên cạnh EU, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các cơ quan đại diện trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Bỉ và EU.

Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam tại Bỉ tiếp tục đổi mới tư duy, triển khai hiệu quả công tác đối ngoại, thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, hoạt động theo phương châm “tinh, gọn, mạnh,” đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao vị thế đất nước; đồng thời quan tâm công tác cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, khuyến khích bà con hướng về quê hương, góp phần vào sự phát triển của Việt Nam./.

