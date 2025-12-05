Nga vẫn khẳng định sẵn sàng đàm phán về Ukraine

RIA Novosti đưa tin Nga vẫn để ngỏ khả năng đàm phán về một giải pháp cho vấn đề Ukraine và mong muốn tiếp tục tiến trình này.

Trả lời phỏng vấn ngày 5/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: “Chúng tôi vẫn sẵn sàng đàm phán và quan tâm tới việc tiếp tục, cũng như bắt đầu công việc nghiêm túc đối với dự thảo văn kiện cơ bản do ê-kíp của Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị. Theo nghĩa đó, chúng tôi đã sẵn sàng và đang chờ đợi.”

Quan chức này cho biết lập trường của Moskva về giải pháp Ukraine không thay đổi, song Nga sẵn sàng linh hoạt để tìm ra một giải pháp.

Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Kiev bác bỏ các yêu cầu của Moskva, ông Peskov cho hay chiến dịch quân sự sẽ tiếp tục, và nhấn mạnh Nga sẽ làm mọi thứ để bảo vệ lợi ích của mình.

Ông cho biết: “Chúng tôi có đánh giá khá tích cực. Chúng tôi thấy động lực đáng kể của lực lượng Nga trên thực địa."

Đồng thời, ông Peskov khẳng định nếu Nga không đạt được mục tiêu tại Ukraine bằng biện pháp hòa bình, "chiến dịch quân sự đặc biệt" sẽ tiếp tục./.

Nga-Mỹ đạt tiến triển trong hòa đàm về Ukraine Điện Kremlin cho hay tại cuộc gặp đặc phái viên Mỹ, Tổng thống Nga Putin đã chấp nhận một số yếu tố trong kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo, nhưng bác bỏ những phần khác.