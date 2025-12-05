Quốc hội Đức thông qua Luật nghĩa vụ quân sự mới

Sau nhiều tháng tranh luận, ngày 5/12, Quốc hội Liên bang Đức (Bundestag) đã thông qua luật nghĩa vụ quân sự mới mà Nội các đã đệ trình.

Kế hoạch này nhằm thu hút thêm tân binh để tăng quân số cho lực lượng vũ trang Đức (Bundeswehr) thông qua việc tăng thêm thu nhập cho những người tình nguyện nhập ngũ.

Mục tiêu của Chính phủ Đức là tăng số lượng binh sĩ tại ngũ từ 183.000 người hiện nay lên 260.000 người, với ít nhất 200.000 quân dự bị, vào năm 2035.

Nếu việc nhập ngũ tình nguyện vẫn không đạt được yêu cầu về quân số dự kiến, chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, vốn đã bị bãi bỏ vào năm 2011, có thể được áp dụng trở lại.

Ngoài ra, tất cả nam giới sinh ra tại Đức sau ngày 1/1/2008, sẽ phải trải qua sàng lọc y tế. Trong khi tất cả nam và nữ đủ 18 tuổi được hỏi về khả năng sẵn sàng nhập ngũ, nhưng chỉ nam giới bị buộc phải trả lời yêu cầu này.

Chính phủ Đức cho biết luật nghĩa vụ quân sự là cần thiết để đối phó với mối đe dọa an ninh ngày càng lớn ở châu Âu.

Dưới thời Thủ tướng Friedrich Merz, Đức đã cam kết tăng chi tiêu quân sự và tìm cách thuyết phục nhiều thanh niên Đức gia nhập lực lượng vũ trang hơn.

Các nước châu Âu, trong đó có Pháp, Bỉ và Ba Lan, gần đây cũng đã có những động thái tương tự./.

