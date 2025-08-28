Giới chức Đức nêu bật vai trò của chế độ nghĩa vụ quân sự

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 27/8, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius bày tỏ hài lòng với việc Nội các nước này thông qua dự thảo luật áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự mới.

Phát biểu sau cuộc họp nội các, chính trị gia đảng Dân chủ Xã hội (SPD) Pistorius đã mô tả dự luật này là một "bước tiến vượt bậc," hướng tới thay đổi tư duy trong xã hội, đặc biệt là ở nam nữ thanh niên, và thúc đẩy tinh thần phụng sự đất nước.

Bộ trưởng Pistorius cho rằng mỗi thanh niên trẻ sẽ phải đưa ra quyết định khác nhau về cách đóng góp cho an ninh đất nước. Các cuộc tranh luận trong gia đình, nơi làm việc, trường học và trường đại học là điều mong muốn và cần thiết.

Ông chỉ ra rằng với tình hình an ninh quốc tế và khu vực phức tạp như hiện nay, "một quân đội hùng mạnh, cả về nhân sự lẫn vật lực, là phương tiện hiệu quả nhất để ngăn chặn chiến tranh."

Trong khi đó, Thủ tướng Merz cho rằng chế độ nghĩa vụ quân sự mới dự kiến sẽ thu hút đủ thanh niên phục vụ trong Quân đội Liên bang (Bundeswehr).

Tuy nhiên, các quy định sẽ được đánh giá lại dựa trên diễn biến tình hình thực tế.

Ông cũng đề cập đến khả năng áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, như quy định trong dự thảo luật, trong trường hợp không thể tuyển đủ quân tình nguyện. Đây là một diễn biến tích cực mà ông hết sức hoan nghênh.

Nội các Đức trước đó đã thảo luận tình hình an ninh ở châu Âu và thông qua dự luật áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự. Thủ tướng Merz cho biết nước Đức đã rất nỗ lực đẩy lui mối đe dọa an ninh nhưng vẫn chưa đủ.

Nghĩa vụ quân sự ban đầu sẽ dựa trên sự tự nguyện, nhưng cần được cải thiện để thu hút thêm nhân sự.

Quân đội liên bang cần được mở rộng để đáp ứng các mục tiêu mới của NATO và để ứng phó với các mối đe dọa mới./.

Nga chấm dứt thỏa thuận hợp tác kỹ thuật-quân sự với Đức Nga tuyên bố thỏa thuận hợp tác kỹ thuật-quân sự với Đức “không còn giá trị sử dụng” và không còn phù hợp với tình trạng căng thẳng hiện nay trong quan hệ song phương.