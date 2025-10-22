Thế giới

Châu Âu

Đức tạm ứng lương cho 11.000 nhân viên tại các căn cứ quân sự Mỹ

Hiện vẫn chưa có thông tin về việc Mỹ có tiếp tục trả lương cho nhân viên người Đức làm việc tại các căn cứ quân sự của Mỹ trong thời gian chính phủ đóng cửa hay không.

Thùy Linh
(Ảnh minh họa. Nguồn: bssnews)
Bộ Tài chính Đức ngày 22/10 thông báo nước này có kế hoạch trả lương cho khoảng 11.000 nhân viên người Đức làm việc tại các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Đức.

Đây là những người bị ảnh hưởng từ việc Chính phủ Mỹ đóng cửa do Quốc hội nước này chưa đạt được thỏa thuận về ngân sách.

Người phát ngôn Bộ Tài chính Đức cho biết Chính phủ Liên bang sẽ ứng trước một khoản chi để đảm bảo tiền lương tháng 10 được trả đúng hạn. Hiện vẫn chưa có thông tin về việc Mỹ có tiếp tục trả lương cho nhân viên người Đức làm việc tại các căn cứ quân sự của Mỹ trong thời gian chính phủ đóng cửa hay không.

Tuy nhiên, người phát ngôn trên cũng nói rằng Chính phủ Liên bang Đức và chính quyền bang Rheinland-Pfalz đã đạt được thỏa thuận tạm ứng tiền lương, nhằm đảm bảo lương được trả đúng hạn và tránh phát sinh vấn đề xã hội.

Trước đó, ngày 21/10, Công đoàn Verdi cho biết trong các lần Chính phủ Mỹ đóng cửa trước đây, nhân viên địa phương vẫn được trả lương đầy đủ.

Tổ chức này khẳng định việc ngừng trả lương là vi phạm luật lao động của Đức, đồng thời kêu gọi tìm giải pháp cho vấn đề này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tiền lương #Căn cứ Mỹ #Trả lương Đức
