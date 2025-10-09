Đức: Nhiều người có ảnh hưởng trên mạng xã hội đang trốn thuế

Chính quyền các cấp tại Đức đang siết chặt kiểm soát hành vi trốn thuế của những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội (influencer).

Tại bang North Rhine-Westphalia (Nordrhein-Westfalen), bang đông dân nhất của Đức, chính quyền đã thành lập một đơn vị điều tra chuyên trách để truy xét tình trạng trốn thuế của các influencer ở quy mô lớn.

Bà Stephanie Thien, người đứng đầu Cơ quan phòng chống tội phạm tài chính của bang cho biết cơ quan này đang xem xét khoảng 6.000 hồ sơ dữ liệu từ các nền tảng mạng xã hội và nhận thấy có nhiều khoản thu nhập chưa khai báo thuế, từ tiền kiếm được nhờ lượt xem cho đến quảng cáo sản phẩm.

Giống như ở khắp nơi trên thế giới, số lượng influencer trên các ứng dụng TikTok hay Instagram đã bùng nổ tại nền kinh tế số một châu Âu trong những năm gần đây.

Theo Hiệp hội Kinh tế số Đức, số tiền mà các công ty chi cho tiếp thị qua influencer đã tăng từ 223 triệu euro (262 triệu USD) năm 2019 lên 477 triệu euro năm 2022.

Trước chiến dịch này, bang North Rhine-Westphalia đã tiến hành truy tố hình sự khoảng 200 influencer cư trú tại đây, trong đó một số người bị cáo buộc trốn thuế lên tới hàng triệu euro.

Tại các bang khác như Hamburg và Thuringia (Thüringen), các cơ quan thuế cũng đang tiến hành điều tra./.

