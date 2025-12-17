Tài chính xanh - Một trong những chiến lược quan trọng của VietinBank

Trong bối cảnh quốc gia đặt mục tiêu tăng trưởng xanh, tài chính xanh được xem như một phương tiện quan trọng để huy động và hướng dòng vốn vào các hoạt động thân thiện với môi trường; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Đây là thông điệp được thành viên Hội đồng quản trị VietinBank Lê Thanh Tùng chia sẻ tại phiên thảo luận chuyên đề Kinh tế tuần hoàn trong khuôn khổ sự kiện Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF) do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Chính phủ đồng chủ trì chỉ đạo tổ chức ngày 16/12/2025.

Tham gia phiên thảo luận, với vai trò là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu, VietinBank đã chia sẻ các giải pháp tài chính xanh toàn diện Ngân hàng đang triển khai, tập trung vào 3 trụ cột: Sản phẩm tín dụng Xanh chuyên biệt, Huy động vốn xanh và Hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực cho khách hàng.

Tín dụng xanh: Cánh cửa tiếp cận vốn bền vững

VietinBank đã triển khai đa dạng các gói tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh như gói tài chính xanh Green UP quy mô 5.000 tỷ đồng, gói tài trợ phát triển hạ tầng trạm sạc xe điện quy mô 4.000 tỷ đồng… Đặc biệt, VietinBank đã tích hợp tiêu chí xanh và phát triển bền vững vào tiêu chí thẩm định cấp tín dụng, nhờ đó, các doanh nghiệp, khách hàng đáp ứng tiêu chuẩn xanh sẽ được tiếp cận vốn ngân hàng một cách thuận lợi hơn.

Phiên chuyên đề Kinh tế tuần hoàn trong khuôn khổ VEPF thu hút sự tham gia của hàng trăm đại biểu. (Ảnh: Vietnam+)

VietinBank cũng đang là thành viên tổ soạn thảo Nghị định quy định về hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước cho các dự án xanh và chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực để triển khai ngay khi có văn bản từ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Huy động vốn xanh: Kênh kết nối khách hàng xanh

VietinBank đang từng bước hình thành cấu trúc huy động vốn xanh đa dạng và bền vững, đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

Đơn cử, sản phẩm Tiền gửi Xanh dành cho khách hàng doanh nghiệp do VietinBank tiên phong triển khai đã tạo nên một kênh kết nối giữa khách hàng gửi tiền xanh và khách hàng vay xanh.

Ngân hàng cũng chủ động hợp tác với các tổ chức tài chính quốc tế lớn như MUFG (Nhật Bản) với mục tiêu huy động hàng tỷ USD cho các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.

Ngoài ra, VietinBank cũng đã chuẩn bị đầy đủ các yếu tố nền tảng để phát hành trái phiếu xanh khi điều kiện thị trường cho phép.

Hỗ trợ nâng cao năng lực xanh cho khách hàng

VietinBank không chỉ cung cấp vốn mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc nâng cao nhận thức và áp dụng tiêu chuẩn ESG (môi trường, xã hội và quản trị). Thời gian qua, VietinBank đã tích cực tổ chức các chuỗi hội thảo chuyên đề, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng lộ trình chuyển đổi xanh, giúp doanh nghiệp xem ESG là "tấm hộ chiếu xanh" để tiếp cận thị trường xuất khẩu và chuỗi cung ứng toàn cầu.

VietinBank tham gia gian hàng tại sự kiện VEPF với chủ đề VietinBank ESG đồng hành cùng nền kinh tế xanh, phát triển bền vững. (Ảnh: Vietnam+)

“Để phát triển bền vững một cách thực chất, VietinBank hiểu rằng sự thay đổi phải bắt đầu từ chính nội tại của Ngân hàng. Chúng tôi đã triển khai đầy đủ các yếu tố nền tảng theo thông lệ quốc tế, từ việc xây dựng mô hình tổ chức, hệ thống văn bản chính sách, hệ thống công nghệ, dữ liệu và đội ngũ nhân sự… để có thể triển khai đa dạng các hình thức cung cấp tài chính bền vững tới các khách hàng,” ông Lê Thanh Tùng nhấn mạnh tại phiên thảo luận.

Xác định ESG là định hướng xuyên suốt, gắn chặt với mọi hoạt động của ngân hàng, VietinBank cam kết tiếp tục là đối tác đồng hành tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình chuyển đổi xanh - hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn, ít phát thải carbon và phát triển hài hòa, bền vững./.

VietinBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 77.000 tỷ đồng VietinBank được chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 53.700 tỷ đồng lên gần 77.670 tỷ đồng qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.