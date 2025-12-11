Phản ứng của Tổng thống Mỹ về quyết định hạ lãi suất mới nhất của Fed

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10/12 cho rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) lẽ ra nên cắt giảm lãi suất ở mức gấp đôi so với quyết định hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm vừa đưa ra.

Tổng thống Trump, người từ lâu đã kêu gọi Fed cắt giảm lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cho rằng Chủ tịch Fed Jerome Powell “cứng nhắc” khi phê duyệt một đợt giảm lãi suất “khá nhỏ.”

Trong buổi họp bàn tròn với các Giám đốc điều hành tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cũng cho biết ông dự định phỏng vấn cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh vào chiều 10/12.

Ông Warsh và Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett là hai ứng viên hàng đầu để kế nhiệm Chủ tịch Fed Powell khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào tháng 5/2026.

Tổng thống Trump cho biết ông “đang tìm một người sẽ trung thực về lãi suất” và rằng lãi suất của Mỹ “nên thấp hơn nhiều.”

Tại buổi họp bàn tròn, Tổng thống Trump cũng than phiền về cái mà ông gọi là xu hướng tăng lãi suất sau những kết quả kinh tế mạnh mẽ.

Chủ tịch Fed Powell đã trở thành mục tiêu chỉ trích chính của Tổng thống Trump, người tin rằng Fed đã quá chậm trong việc giảm lãi suất trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông.

Những bình luận của Tổng thống Trump được đưa ra ngay sau khi Fed công bố quyết định giảm lãi suất lần thứ ba liên tiếp trong năm 2025 khi kết thúc cuộc họp diễn ra trong hai ngày 9-10/12. Theo đó, lãi suất liên bang của Mỹ được đưa về biên độ 3,5-3,75%, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2022.

Quyết định này là lựa chọn trung gian trong bối cảnh Fed chia rẽ: Chủ tịch chi nhánh Fed tại Chicago, ông Austan Goolsbee, và Chủ tịch chi nhánh Fed tại Kansas City, ông Jeffrey Schmid, muốn giữ nguyên lãi suất.

Ngược lại, Thống đốc Fed Stephen Miran lại ủng hộ một đợt cắt giảm lãi suất mạnh tay hơn, ở mức 0,5 điểm phần trăm.

Trong một cuộc họp báo sau đó, Chủ tịch Fed Powell cho rằng đợt giảm lãi suất lần này là “một quyết định khó khăn” và cho phép Fed “chờ xem nền kinh tế phát triển như thế nào.” Theo ông, các mức thuế của Tổng thống Trump đã gây ra mức lạm phát “tương đối cao” của Mỹ.

Theo CNBC, chỉ số Dow Jones Industrial Average tăng mạnh ngày 10/12 sau khi Fed quyết định tiếp tục hạ lãi suất trong năm nay và khi các nhà giao dịch đặt cược vào khả năng nới lỏng hơn đối với chính sách tiền tệ của Mỹ trong năm tới.

Có nhiều điểm mà Phố Wall xem là tích cực cho thị trường chứng khoán trong thông điệp của Fed cũng như trong các phát biểu sau đó của Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Đáng chú ý, Fed thông báo sẽ bắt đầu mua trái phiếu ngắn hạn, mở rộng bảng cân đối tài sản. Lợi suất trái phiếu kho bạc ngắn hạn giảm sau thông tin trên.

Fed cũng chú ý đến thị trường lao động yếu trong thông báo, loại bỏ ngôn từ rằng thị trường “vẫn ở mức thấp.” Điều này cho thấy ngân hàng trung ương Mỹ đang chuyển sang hỗ trợ kinh tế thay vì kiểm soát lạm phát.

Trong khi Chủ tịch Fed Powell nói rằng Fed sẽ phải “chờ xem” trước khi quyết định bước đi tiếp theo, ông cũng gần như loại bỏ khả năng tăng lãi suất.

Fed dự báo chỉ một lần hạ lãi suất trong năm 2026, nhưng các nhà giao dịch đặt cược rằng Fed sẽ hạ lãi suất nhiều lần hơn./.

Fed quyết định cắt giảm lãi suất lần thứ 3 liên tiếp Đây là lần thứ 3 trong vòng 4 tháng Fed cắt giảm lãi suất, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chính sách tiền tệ và mở ra cơ hội tiếp cận các lựa chọn vay vốn dễ dàng hơn cho hàng triệu người Mỹ.