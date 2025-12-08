Tổng thống Pháp kêu gọi ECB thay đổi cách tiếp cận chính sách tiền tệ

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây đã đưa ra lời kêu gọi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thay đổi cách tiếp cận chính sách tiền tệ nhằm thúc đẩy thị trường chung và bảo vệ khu vực khỏi nguy cơ khủng hoảng tài chính.

Trong một động thái hiếm thấy của một nhà lãnh đạo Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) khi bình luận về ngân hàng trung ương, ông Macron phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với tờ Les Echos rằng ECB cần có một tư duy khác nếu Liên minh châu Âu (EU) muốn tận dụng các thế mạnh như thị trường nội địa và tỷ lệ tiết kiệm cao.

Trong bối cảnh đồng USD và nhân dân tệ Trung Quốc đang được sử dụng như những công cụ kinh tế và tăng trưởng tại châu Âu bị đình trệ, ông Macron cho rằng đã đến lúc ECB phải thay đổi ưu tiên của mình. Thay vì chỉ tập trung duy nhất vào việc kiểm soát lạm phát, giữ cho giá cả không tăng quá nhanh, ECB cần phải quan tâm nhiều hơn đến việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho người dân châu Âu.

Khác với Fed, vốn có nhiệm vụ kép là tối đa hóa việc làm và ổn định giá cả, ECB chỉ tập trung vào lạm phát, với mục tiêu đặt ra ở mức khoảng 2% trong trung hạn.

Ông Macron trước đây đã từng kêu gọi mở rộng các tiêu chí này. Trong một bài phát biểu trước cuộc bầu cử châu Âu năm 2024, ông Macron đề nghị bổ sung mục tiêu tăng trưởng và có thể cả mục tiêu về khử carbon.

Theo quan điểm của ông Macron, quyết định tiếp tục bán ra trái phiếu chính phủ của ECB có nguy cơ đẩy lãi suất dài hạn lên cao, làm chậm lại hoạt động kinh tế và khiến đồng euro mạnh lên.

Tháng trước, Chủ tịch ECB, bà Christine Lagarde, đã kêu gọi các bước đi mạnh mẽ hơn để thúc đẩy hội nhập châu Âu, đồng thời nhấn mạnh rằng một thị trường chung thực sự sẽ giúp tăng trưởng không còn phụ thuộc vào quyết định của các bên khác.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Nguồn: THX/TTXVN)

Cũng trong cuộc phỏng vấn này, bên cạnh việc kêu gọi Trung Quốc hành động để giảm mất cân bằng thương mại với EU hoặc đối mặt với các biện pháp thuế quan tiềm tàng, ông Macron cũng chỉ ra những rủi ro tài chính từ bên kia Đại Tây Dương.

Theo ông, việc Mỹ ngày càng nới lỏng quy định đối với tài sản tiền kỹ thuật số và stablecoin đang tạo ra một nguy cơ bất ổn tài chính không hề nhỏ. Trong khi đó, châu Âu muốn duy trì vị thế là một khu vực ổn định về tiền tệ và là điểm đến đầu tư đáng tin cậy.

Trước đó, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đánh giá kinh tế thế giới năm nay vẫn duy trì được sức bền và khả năng chống chịu “đáng kinh ngạc”, đồng thời nâng dự báo tăng trưởng đối với các nền kinh tế chủ chốt, đặc biệt là Mỹ và Eurozone.

Theo báo cáo triển vọng kinh tế thế giới mới công bố, OECD cho biết từ đầu năm đến nay, các nước ứng phó trước các rào cản mới về chính sách thương mại và thuế quan cùng với bất ổn địa chính trị tại một số khu vực trên thế giới và đầu tư suy giảm đã làm chậm tăng trưởng. Mặc dù vậy, nhu cầu tiêu dùng vẫn duy trì tương đối mạnh.

Theo OECD, điều này nhờ một số nước nới lỏng chính sách tài chính, ban hành các chính sách kinh tế vĩ mô nhằm thúc đẩy tăng trưởng, thu nhập thực tế tăng, cùng nhu cầu mạnh đối với các khoản đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo, đặc biệt tại Mỹ.

OECD cũng đưa ra dự báo mới về tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của các nền kinh tế chủ chốt. Cụ thể, theo OECD, tăng trưởng GDP của Mỹ năm 2025 ước đạt 2%, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo mà tổ chức này công bố hồi tháng Chín.

Đối với Eurozone, OECD dự báo tăng trưởng 1,3% trong năm nay, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo tháng Chín.

OECD cũng điều chỉnh mức dự báo đối với tăng trưởng của Mỹ và Eurozone trong năm 2026 lần lượt ở mức 1,7% và 1%, cao hơn các dự báo trước đó.

Tháng 11/2025, Ủy ban châu Âu (EC) cũng đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng kinh tế của Eurozone cho năm 2026, trong bối cảnh căng thẳng thương mại quốc tế leo thang và những bất định chính trị tiếp tục phủ bóng lên triển vọng kinh tế của EU.

EC dự báo tăng trưởng năm 2026 chỉ đạt 1,2%, thấp hơn mức 1,4% được đưa ra trước đó. Cơ quan này nhận định những biện pháp thuế quan mới cùng các rào cản thương mại đang tạo áp lực đáng kể lên hoạt động kinh tế tại EU.

Trái với xu hướng giảm của năm 2026, tăng trưởng năm 2025 được EC điều chỉnh tăng lên 1,3%, so với mức 0,9% trong dự báo hồi tháng Sáu. Điều này phản ánh các số liệu tích cực hơn kỳ vọng được ghi nhận từ đầu năm 2024 đến nay.

Báo cáo của EC cũng đưa ra điều chỉnh mới đối với lạm phát năm 2025, dự kiến lạm phát đạt 1,9%, tăng nhẹ từ mức 1,7% trước đó. Mức này sát với mục tiêu 2% mà ECB đặt ra, sau khi lạm phát của năm nay ước đạt 2,1%.

EC cảnh báo rằng bối cảnh toàn cầu hiện nay, trong đó có các chính sách thuế quan, biện pháp trả đũa thương mại và bất định địa chính trị, có thể tiếp tục kìm hãm tăng trưởng kinh tế của Liên minh mạnh hơn dự báo.

“Những bất định kéo dài về chính sách thương mại tiếp tục gây sức ép lên hoạt động kinh tế, và các rào cản mới có thể làm suy giảm tăng trưởng nhiều hơn dự kiến,” báo cáo nêu rõ.

Trong khi đó, một dấu hiệu đáng quan ngại đối với nền kinh tế Eurozone là ngành bán lẻ của khu vực này có dấu hiệu suy giảm trước dịp Giáng sinh khi doanh thu tháng 10/2025 giữ nguyên so với tháng 9/2025. Tâm lý người tiêu dùng trong Eurozone vẫn ở mức thấp. Trước mùa mua sắm Giáng sinh quan trọng, doanh số bán lẻ trong Eurozone vẫn dậm chân tại chỗ.

Theo số liệu công bố gần đây của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), doanh thu tháng 10/2025 của ngành bán lẻ trong Eurozone không thay đổi so với tháng 9/2025. Các nhà kinh tế cũng đã đưa ra dự báo về kết quả này.

Như vậy, ngành bán lẻ gần như không có tiến triển trong nhiều tháng khi giảm 0,1% vào tháng Bảy, tiếp tục đi ngang trong tháng Tám và tháng Chín chỉ ghi nhận mức tăng nhẹ 0,1%./.

