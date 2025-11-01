Lạm phát Khu vực đồng tiền chung châu Âu hạ nhiệt xuống gần mục tiêu của ECB

Lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tiếp tục hạ nhiệt trong tháng 10/2025, củng cố niềm tin của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) rằng giá cả đang dần trở lại mức mục tiêu, cho dù chi phí dịch vụ vẫn cao và nhiều rủi ro toàn cầu vẫn còn đó.

Theo ước tính nhanh của Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat), lạm phát của Eurozone giảm xuống 2,1% trong tháng 10, so với mức tương ứng 2,2% của tháng 9/2025, gần sát mức mục tiêu trung hạn 2% mà ECB đặt ra.

Mức này phù hợp với dự báo của giới phân tích, cho thấy khủng hoảng chi phí sinh hoạt hậu đại dịch đang dần được kiểm soát.

So với tháng trước, giá tiêu dùng của Eurozone tăng 0,2%, nhỉnh hơn mức tăng 0,1% của tháng 9/2025. Lạm phát lõi - tức không tính các mặt hàng biến động giá mạnh như thực phẩm và năng lượng - giữ nguyên ở 2,4%, cao hơn đôi chút so với dự báo giảm xuống 2,3%. Điều này phản ánh áp lực giá cơ bản, đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ, vẫn chưa hạ nhiệt.

Lạm phát giá dịch vụ tăng lên 3,4% trong tháng 10/2025, từ mức 3,2% của tháng 9/2025, tiếp tục là yếu tố đóng góp lớn nhất vào mức tăng chung. Ngược lại, giá thực phẩm, đồ uống và thuốc lá giảm còn 2,5%, hàng công nghiệp phi năng lượng giảm xuống 0,6%, trong khi giá năng lượng tiếp tục giảm 1%.

Trong số các nước Eurozone có số liệu công bố, Estonia ghi nhận mức lạm phát cao nhất với 4,5%, theo sau là Latvia (4,2%), Áo và Croatia cùng 4%. Ở chiều ngược lại, Cyprus (CH Síp) chỉ tăng 0,3% và Pháp tăng 0,9%.

ECB giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 10 vừa kết thúc ngày 30/10, đánh dấu lần tạm dừng thứ ba liên tiếp trong chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ. Lãi suất tiền gửi vẫn ở mức 2%, trong khi ngân hàng này tiếp tục đánh giá các dữ liệu mới để đảm bảo lạm phát chung về mức mục tiêu.

Phát biểu sau cuộc họp tại Florence, Italy, Chủ tịch ECB Christine Lagarde nói: “Lạm phát Eurozone đang tiến gần mục tiêu 2% và triển vọng nhìn chung ổn định,” đồng thời cho biết ECB “đang ở vị thế tốt,” song chưa thể tuyên bố chiến thắng.

Bà Lagarde cảnh báo các nguy cơ tiềm ẩn từ gián đoạn chuỗi cung ứng, đặc biệt trong các lĩnh vực chiến lược như năng lượng và ô tô, cũng như theo dõi chặt chẽ diễn biến tăng lương - yếu tố có thể duy trì áp lực giá trong lĩnh vực dịch vụ./.

