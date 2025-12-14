Hàn Quốc cho phép cảnh sát ngăn phát tán truyền đơn tại biên giới liên Triều

Theo hãng tin Yonhap, ngày 14/12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua một dự luật do đảng Dân chủ (DP) cầm quyền đề xuất, theo đó trao cho lực lượng cảnh sát thẩm quyền pháp lý can thiệp nhằm ngăn chặn hoạt động phát tán truyền đơn tại các khu vực gần biên giới.



Dự luật sửa đổi Luật thực thi nhiệm vụ của cảnh sát cho phép lực lượng này can thiệp đối với việc phát tán truyền đơn tại khu vực biên giới liên Triều, với mục tiêu ngăn ngừa các hoạt động có thể làm gia tăng căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên.

Dự luật được thông qua tại phiên họp toàn thể Quốc hội, dù trước đó cũng vấp phải phản đối của đảng đối lập chính Quyền lực Nhân dân (PPP). DP cho rằng quy định này là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân khu vực biên giới và góp phần giảm căng thẳng quân sự.



Động thái trên diễn ra sau khi Quốc hội Hàn Quốc thông qua sửa đổi Luật An toàn Hàng không, theo đó cấm vận hành thiết bị bay không người lái tại các khu vực hạn chế, qua đó hạn chế việc sử dụng thiết bị này để phát tán truyền đơn qua biên giới.



Dự luật được thông qua trong bối cảnh Chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy các biện pháp nhằm hạ nhiệt căng thẳng dọc biên giới, phù hợp với cam kết của Tổng thống Lee Jae Myung về cải thiện quan hệ liên Triều và nối lại đối thoại./.

Hàn Quốc kêu gọi ASEAN ủng hộ nỗ lực đối thoại với Triều Tiên Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc cảm kích đối với các nhà lãnh đạo ASEAN khi ủng hộ Sáng kiến END của Tổng thống Lee Jae Myung nhằm chấm dứt thù địch và thúc đẩy hòa bình với Triều Tiên.