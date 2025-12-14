Thế giới

Châu Á-TBD

Hàn Quốc cho phép cảnh sát ngăn phát tán truyền đơn tại biên giới liên Triều

Quốc hội Hàn Quốc thông qua luật mới cho phép cảnh sát can thiệp ngăn phát tán truyền đơn nhằm giảm căng thẳng liên Triều và đảm bảo an toàn khu vực biên giới.

Hoàng Châu
Binh sỹ Hàn Quốc tuần tra tại Khu phi quân sự liên Triều. (Ảnh: AP/TTXVN)
Binh sỹ Hàn Quốc tuần tra tại Khu phi quân sự liên Triều. (Ảnh: AP/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, ngày 14/12, Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua một dự luật do đảng Dân chủ (DP) cầm quyền đề xuất, theo đó trao cho lực lượng cảnh sát thẩm quyền pháp lý can thiệp nhằm ngăn chặn hoạt động phát tán truyền đơn tại các khu vực gần biên giới.

Dự luật sửa đổi Luật thực thi nhiệm vụ của cảnh sát cho phép lực lượng này can thiệp đối với việc phát tán truyền đơn tại khu vực biên giới liên Triều, với mục tiêu ngăn ngừa các hoạt động có thể làm gia tăng căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên.

Dự luật được thông qua tại phiên họp toàn thể Quốc hội, dù trước đó cũng vấp phải phản đối của đảng đối lập chính Quyền lực Nhân dân (PPP). DP cho rằng quy định này là cần thiết nhằm bảo đảm an toàn cho người dân khu vực biên giới và góp phần giảm căng thẳng quân sự.

Động thái trên diễn ra sau khi Quốc hội Hàn Quốc thông qua sửa đổi Luật An toàn Hàng không, theo đó cấm vận hành thiết bị bay không người lái tại các khu vực hạn chế, qua đó hạn chế việc sử dụng thiết bị này để phát tán truyền đơn qua biên giới.

Dự luật được thông qua trong bối cảnh Chính phủ Hàn Quốc thúc đẩy các biện pháp nhằm hạ nhiệt căng thẳng dọc biên giới, phù hợp với cam kết của Tổng thống Lee Jae Myung về cải thiện quan hệ liên Triều và nối lại đối thoại./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Hàn Quốc #biên giới liên Triều #truyền đơn Hàn Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.