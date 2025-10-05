Triều Tiên mở triển lãm quốc phòng, cảnh báo gắt liên minh Mỹ-Hàn

Theo KCNA, Triều Tiên ngày 4/10 đã khai mạc “Triển lãm trang thiết bị quân sự: Phát triển Quốc phòng-2025” tại thủ đô Bình Nhưỡng nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (10/10/1945-10/10/2025).

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn phát biểu của nhà lãnh đạo Kim Jong Un tại lễ khai mạc cho biết “Triển lãm trưng bày những thành quả gần đây của các dự án quan trọng mà chúng ta đã và đang thúc đẩy nhằm đưa cấu trúc năng lực quân sự của Triều Tiên, với lực lượng răn đe hạt nhân là xương sống, lên một nền tảng ngày càng hiện đại và tiên tiến.”

Ông Kim Jong Un nhấn mạnh trong vòng chưa đầy 1 năm, ngành công nghiệp quốc phòng của Triều Tiên “một lần nữa gặt hái được những thành công đáng chú ý.”

Trong những năm gần đây, các trang thiết bị quân sự có khả năng ứng phó chủ động và hiệu quả với những thay đổi của chiến tranh hiện đại đã được Triều Tiên phát triển mới hoặc nâng cấp để “ứng dụng không chỉ trên chiến trường hiện tại, mà còn trên chiến trường tương lai.”

Theo nhà lãnh đạo Triều Tiên, ngành công nghiệp quốc phòng của quốc gia Đông Bắc Á hiện tập trung vào mục tiêu nâng cấp liên tục và tạo ra bước tiến nhảy vọt để bảo vệ môi trường an ninh của đất nước, “dựa trên nền tảng tự lực cánh sinh.”

Nhận định rằng môi trường an ninh và bất ổn hiện nay không bao giờ cho phép Bình Nhưỡng “cảm thấy nhẹ nhõm hay tự mãn, dù chỉ một phút giây, trong công cuộc tăng cường năng lực quốc phòng,” ông Kim Jong Un đã phân tích ý đồ của Mỹ khi mở rộng kho vũ khí trong khu vực.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un giám sát các cuộc tập trận tác chiến đặc biệt của Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA). (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Triều Tiên đánh giá “liên minh hạt nhân Mỹ-Hàn hiện có những bước tiến nhanh chóng,” và hai bên “đang tiến hành nhiều loại hình tập trận khác nhau để triển khai các kịch bản nguy hiểm theo cái gọi là hướng dẫn tác chiến hạt nhân.”

Gần đây, Mỹ còn “thực hiện các biện pháp mở rộng kho vũ khí trong và xung quanh Hàn Quốc,” từ đó “đặt ra mối đe dọa thực sự và nghiêm trọng đối với an ninh” của Triều Tiên và các nước khác trong khu vực.

Ông Kim Jong Un quả quyết: “Không ai có thể phủ nhận hay che đậy sự thật rằng các kế hoạch tích trữ vũ khí của Mỹ chủ yếu nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi hơn cho chiến thuật tấn công phủ đầu đối phương trong trường hợp khẩn cấp.”

Trước tình hình trên, Bình Nhưỡng “chắc chắn sẽ áp dụng các biện pháp quân sự bổ sung tương ứng với những động thái” của liên minh Washington-Seoul.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cảnh báo: “Nếu Mỹ tiếp diễn những bước đi nguy hiểm là tăng cường sức mạnh quân sự bất chấp các mối lo ngại về an ninh của các quốc gia trong khu vực, thì những diễn biến này sẽ thúc đẩy chúng ta mạnh mẽ hơn trong việc thực hiện các biện pháp quân sự và công nghệ phù hợp nhằm loại bỏ những mối đe dọa mới và duy trì cán cân quyền lực.”/.

