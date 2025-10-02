Thế giới

Quân đội Hàn Quốc: Triều Tiên chuẩn bị cho cuộc duyệt binh quy mô lớn

Quân đội Hàn Quốc xác nhận Triều Tiên dường như đang chuẩn bị cho cuộc duyệt binh quy mô lớn, có thể diễn ra vào ban đêm, nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào tuần tới.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm đơn vị tác chiến đặc biệt tại căn cứ huấn luyện ở Bình Nhưỡng ngày 2/10/2024. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thăm đơn vị tác chiến đặc biệt tại căn cứ huấn luyện ở Bình Nhưỡng ngày 2/10/2024. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Yonhap đưa tin Quân đội Hàn Quốc ngày 2/10 xác nhận Triều Tiên dường như đang chuẩn bị cho cuộc duyệt binh quy mô lớn, có thể diễn ra vào ban đêm, nhân kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào tuần tới.

Triều Tiên sẽ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động vào ngày 10/10. Nước này thường tổ chức duyệt binh vào những dịp tròn năm kết thúc bằng số 0 hoặc 5.

Phát biểu họp báo thường kỳ, Đại tá Lee Sung-jun - người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) - tiết lộ: “Có dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị duyệt binh với sự tham gia của hàng chục nghìn người, và quân đội chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ.”

Ông Lee cho biết quân đội Hàn Quốc đã phát hiện hoạt động di chuyển của các phương tiện và một số khí tài quân sự, song không nêu chi tiết.

Theo người phát ngôn JCS, cuộc duyệt binh có khả năng sẽ được tổ chức vào ban đêm, nhưng chưa rõ diễn ra vào lúc nửa đêm hay trước đó.

Một số nhà phân tích nhận định trong lễ duyệt binh, Bình Nhưỡng có thể sẽ ra mắt tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-20 thế hệ mới đang được phát triển, hoặc tiến hành phóng thử nhân dịp này./.

