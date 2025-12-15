Thế giới

Hàn Quốc, Mỹ diễn tập phối hợp đảm bảo an ninh phóng xạ

Hàn Quốc và Mỹ tổ chức cuộc diễn tập Winter Tiger tại Seoul nhằm tăng cường hợp tác ứng phó khủng bố liên quan vật liệu hạt nhân và phóng xạ.

Nguyễn Hà
Binh sỹ Mỹ tham gia diễn tập chiến đấu trong các đường hầm, trong khuôn khổ một cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Binh sỹ Mỹ tham gia diễn tập chiến đấu trong các đường hầm, trong khuôn khổ một cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 15/12, Hàn Quốc và Mỹ đã bắt đầu cuộc diễn tập chung kéo dài hai ngày nhằm tăng cường phối hợp ứng phó với các tình huống khủng bố liên quan đến vật liệu hạt nhân và phóng xạ.

Hoạt động này nằm nỗ lực tăng cường hợp tác về an ninh hạt nhân giữa hai nước.

Hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết cuộc diễn tập mang tên Winter Tiger diễn ra tại thủ đô Seoul và sẽ kéo dài đến hết ngày 16/12. Đây là lần thứ tư Hàn Quốc và Mỹ tiến hành diễn tập Winter Tiger.

Năm nay, hoạt động này có sự tham gia của khoảng 120 đại diện đến từ các cơ quan chức năng liên quan của hai bên.

Nội dung diễn tập dựa trên kịch bản giả định xảy ra một hành vi khủng bố liên quan đến vật liệu phóng xạ tại Seoul, trong đó lực lượng hai bên cần rà soát năng lực phối hợp ứng phó và phân công vai trò giữa các cơ quan chức năng, đồng thời thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Winter Tiger được khởi động từ năm 2017 nhằm nâng cao năng lực và sự phối hợp song phương trong phòng ngừa và ứng phó các nguy cơ an ninh liên quan đến hạt nhân và phóng xạ.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc phối hợp với Bộ Chiến tranh và Bộ Năng lượng của Mỹ tổ chức cuộc diễn tập này./.

(TTXVN/Vietnam+)
#diễn tập chung #tình huống khủng bố #vật liệu hạt nhân #phóng xạ #Hàn Quốc-Mỹ Hàn Quốc Mỹ
